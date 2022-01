Представители портала Metacritic продолжают подводить итоги 2021 года в сфере видеоигр. Вчера они опубликовали топ лучших игр для персональных компьютеров, а уже сегодня на их сайте появились аналогичные рейтинги для PlayStation и Xbox.

Напомним, что при составлении обоих топов учитывались оценки критиков, которые они успели выставить до 2 января 2022 года. А также в рейтинг могли попасть только видеоигры, которые собрали семь и более обзоров. В целом представители Metacritic для каждой платформы назвали по 40 лучших игр, но в полноценный топ они выделили только 10 проектов с самыми высокими оценками.

Топ игр для PlayStation возглавляет дополнение для Final Fantasy XIV с названием Endwalker. На вторую строчку запрыгнула видеоигра Hades, а на третью – Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. В аналогичном рейтинге для Xbox лидирует вышеупомянутая игра Hades, а на второй и третьей строчках разместились два проекта, которые разработали внутренние студии Microsoft – Forza Horizon 5 и Microsoft Flight Simulator.

Стоит добавить, что есть такие игры и в рейтинге PlayStation, правда, в этом году они оказались вне тройки лучших. А вот сразу в оба топа попали только такие видеоигры: Hades, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 и It Takes Two.

Топ лучших игр 2021 года для PlayStation:

Final Fantasy XIV: Endwalker – 93 балла Hades – 93 балла Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 90 баллов Final Fantasy VII Remake Intergrade – 89 баллов Synth Riders – 89 баллов Disco Elysium: The Final Cut – 89 баллов It Takes Two – 88 баллов Deathloop – 88 баллов Ratchet & Clank: Rift Apart – 88 баллов Ghost of Tsushima: Director's Cut – 88 баллов

Следует упомянуть и о проектах, которые не попали в десятку лучших: Resident Evil Village (28 место), Hitman 3 (26 место), Death Stranding: Director's Cut (24 место), Returnal (20 место) и Psychonauts 2 (14 место).

Трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker: видео

Топ лучших игр 2021 года для Xbox:

Hades – 93 балла Forza Horizon 5 – 92 балла Microsoft Flight Simulator – 90 баллов Mass Effect Legendary Edition – 90 баллов It Takes Two – 89 баллов Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89 баллов F1 2021 – 88 баллов Yakuza 6: The Song of Life – 87 баллов Psychonauts 2 – 87 баллов Hitman 3 – 87 баллов

А в десятку лучших проектов для Xbox не попали следующие видеоигры: Little Nightmares II (37 место), Far Cry 6 (35 место), Resident Evil Village (22 место), Marvel's Guardians of the Galaxy (19 место) и Halo Infinite (13 место).

Трейлер видеоигры Hades: видео