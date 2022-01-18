Можна довго сперечатися про те як виник кіберспорт та яка гра стала першовідкривачем в цій галузі, проте одне відомо достеменно – перший офіційний турнір було проведено із Quake.

Цікаво Скоро може відбутися анонс довгоочікуваної гри від Rockstar Games, – стверджують інсайдери

З часів релізу першої "Кваки" минуло вже понад 25 років, а від випуску останньої сюжетної гри серії 16, аж ось оновлений список вакансій на сайті материнської компанії id Software – ZeniMax дав шанувальникам серії всі підстави очікувати на відродження культової франшизи.

Ще минулої осені компанія оголосила про пошук фахівців для роботи над "класичною серією FPS". А нещодавнє оновлення вакансій стверджує, що в команду потрібні нові співробітники для створення науково-фантастичного проєкту ААА рівня.

Зокрема, шукають художників з великим досвідом у жанрі фантастики. Обов'язки включають проєктування дизайну потужної зброї, незвичайних транспортних засобів та "декорацій" навколишнього світу.

Геймплей Quake 4 / скриншот з ютубу

Це, звісно, може бути новий DOOM, проте ймовірність цього не надто висока, а отже у геймерів майже немає сумнівів у тому, що id Software працюють над наступною частиною легендарного шутера Quake.

Очікується, що це буде свого роду перезапуск усієї франшизи, як це було з тим же DOOM у 2016 році. Чутки, що почали з'являтися у мережі невдовзі після оголошення вакансій, стверджують, що новий Quake створюється у співпраці із MachineGames та отримає повноцінну сюжетну кампанію і, звісно, класичний для серії багатокористувацький режим.