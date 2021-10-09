Повернення до витоків: схоже наступна гра CD Projekt RED буде за відомим фентезійним коміксом

Автори надзвичайної трилогії The Witcher, заснованої на книгах письменника Сапковського, схоже вирішили повторити схему, що принесла їм успіх та можуть працювати над грою за популярним фентезійним коміксом. Детальніше у матеріалі.

CD Projekt RED з релізом проблемного Cyberpunk 2077 та подальшою відсутністю його адекватної підтримки, в очах геймерів стрімко перетворилися із загальних улюбленців до чергової студії, яку цікавлять лише прибутки. Проте, колись це було не так, і, ймовірно, розробники вирішили повернутися до своїх витоків.

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Справжню популярність польська студія здобула завдяки перенесенню у віртуальний світ пригод відьмака Геральта із творів письменника Анджея Сапковського. Відверто кажучи, гра і серія книг сильно допомогли одна одній у здобутті успіху та фанатської любові. Фактично, після кінцевої, на цей момент, частини ігрової франшизи розробники вирішили спробувати себе в новому жанрі – і що з цього вийшло розчарована геймерська спільнота запам'ятає назавжди.

Звідки чутки?

Щоб якось виправити ситуацію CD Projekt RED вирішили повернутися до того, що у них виходило найкраще – фентезійного RPG, принаймні так стверджують чутки та припущення у мережі. Отож, розробники можуть працювати над абсолютно новою грою за популярним фентезійним коміксом "Торгал".

Поштовхом до подібних чуток стало те, що нещодавно офіс компанії вже як мінімум вдруге відвідав один із творців коміксу – Гжегож Росинський. Хоча представники CD Projekt заперечують можливий зв'язок художника з розробкою гри, але шанувальники все ж схиляються до думки, що Росинський міг бути запрошений як творчий консультант одного з майбутніх проєктів.

До того ж частково ці припущення можуть підтверджувати слова керівника студії Адама Кічіньскі, який ще влітку повідомляв про підготовку до розробки відразу двох масштабних ігор.

Росинський у студії CD Projekt / зображення з твітеру @CDPROJEKTRED

Офіційна мета візиту творця "Торгала" була виключно дружньою. Росинський поспілкувався з командою на тему ілюстрацій і свого творчого шляху у сфері коміксів, а наостанок подарував CD Projekt RED велику картину з Геральтом і головним героєм його коміксу – у чому фанати студії також побачили своєрідний символізм, який лише посилив їхні підозри.

Що за "Торгал"?

Сюжет "Торгала" обертається навколо пригод однойменного героя, що потрапляє на Землю внаслідок аварії космічного корабля. Там ще немовлям, його знаходить один із членів племені жорстоких вікінгів, які й займаються його подальшим вихованням. Проте, він так і не стає серед них своїм, адже має досить м'які риси характеру, які багато норманів вважають ознакою слабкості.

Торгал у юності / зображення з pinterest

Попри це, Торгал – який насправді є одним з останніх представників розвинутої раси космічних мандрівників та володіє незвичайними здібностями, про які й сам не здогадується, стає відважним і майстерним воїном та стрільцем. Мета його життя – віднайти своє справжнє походження та знайти місце, де він і його рідні могли б жити у мирі.

Розпал битви / зображення з coolwallpapers.me

Якщо чутки правдиві, то геймерську спільноту вже за кілька років може чекати відмінний RPG проєкт, адже потенціал у твору Росинського та Жана Ван Хамма – величезний. Чи зможуть CD Projekt RED реабілітуватися після важкого провалу та повернутися на вершину індустрії покаже лише час.