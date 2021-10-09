CD Projekt RED с релизом проблемного Cyberpunk 2077 и последующим отсутствием его адекватной поддержки, в глазах геймеров стремительно превратились из всеобщих любимцев в очередную студию, которую интересуют только прибыли. Однако, когда-то это было не так, и, вероятно, разработчики решили вернуться к своим истокам.

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Настоящую популярность польская студия получила благодаря переносу в виртуальный мир приключений ведьмака Геральта из произведений писателя Анджея Сапковского. Откровенно говоря, игра и серия книг сильно помогли друг другу в получении успеха и фанатской любви. Фактически, после последней, на данный момент, части игровой франшизы разработчики решили попробовать себя в новом жанре – и что из этого вышло разочарованное геймерское сообщество запомнит навсегда.

Откуда слухи?

Чтобы исправить ситуацию, CD Projekt RED решили вернуться к тому, что у них получалось лучше всего – фэнтезийному RPG, по крайней мере так утверждают слухи и предположения в сети. Итак, разработчики могут работать над совершенно новой игрой по популярному фэнтезийному комиксу "Торгал".

Толчком к подобным слухам стало то, что недавно офис компании уже как минимум второй раз посетил один из создателей комикса – Гжегож Росинский. Хотя представители CD Projekt отрицают возможную связь художника с разработкой игры, но поклонники все же склоняются к мнению, что Росинский мог быть приглашен как творческий консультант одного из будущих проектов.

К тому же частично эти предположения могут подтверждать слова руководителя студии Адама Кичиньски, который еще летом сообщал о подготовке к разработке сразу двух масштабных игр.

Росинский в студии CD Projekt / изображение с твиттера @CDPROJEKTRED

Официальная цель визита создателя "Торгала" была исключительно дружественной. Росинский пообщался с командой на тему иллюстраций и своего творческого пути в сфере комиксов, а напоследок подарил CD Projekt RED большую картину с Геральтом и главным героем его комикса – в чем фанаты студии также увидели своеобразный символизм, только усиливший их подозрения.

Что за "Торгал"?

Сюжет "Торгала" вращается вокруг приключений одноименного героя, попадающего на Землю в результате аварии космического корабля. Там еще младенцем, его находит один из членов племени жестоких викингов, которые и занимаются его дальнейшим воспитанием. Однако, он так и не становится среди них своим, ведь имеет достаточно мягкие черты характера, которые много норманнов считают признаком слабости.

Торгал в юности / изображение с pinterest

Несмотря на это, Торгал – который на самом деле является одним из последних представителей развитой расы космических путешественников и обладает необычными способностями, о которых и сам не догадывается, становится отважным и искусным воином и стрелком. Цель его жизни – найти свое истинное происхождение и место, где он и его родные могли бы жить в мире.

Разгар битвы / изображение с coolwallpapers.me

Если слухи правдивы, то геймерское сообщество уже через несколько лет может ждать отличный RPG проект, ведь потенциал у произведения Росинского и Жана Ван Хамма – огромный. Смогут ли CD Projekt RED реабилитироваться после тяжелого провала и вернуться на вершину индустрии покажет только время.