Минулого тижня відбувся реліз нової частини в дуже популярній серії Call of Duty, а тому в мережі вже почали з'являтися перші чутки про її наступницю, яка має вийти у 2022 році. Ми вже розповідали про цей проєкт, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з новою інформацією.

До теми Новий режим та війна з картелями: у мережі продовжують з'являтися чутки про Call of Duty 2022

Варто розпочати з інформації, якою поділився відомий інсайдер Том Хендерсон. Він написав, що на постері майбутньої відеогри будуть зображені представники Task Force 141, які стоять у воді. Том відзначив, що основним кольором Call of Duty 2022 буде синій, а також інсайдер показав, який вигляд може мати логотип цієї гри.

Неофіційний логотип Call of Duty 2022 від Тома Хендерсона / Фото з порталу Gaming Intel

Підтримати Тома вирішив й користувач з нікнеймом RalphsValve, який вже "зливав" у мережу інформацію про Call of Duty 2022. Цього разу він поділився новими деталями про сюжетну кампанію, нововведення у Warzone, а також детальніше розповів про третій режим гри. Варто відзначити, що останню інформацію вже підтвердив Том Хендерсон.

Згідно з даними RalphsValve, у геймерів з'явиться чимало варіантів для взаємодії з членами своєї команди. Також гравці зможуть самі вибирати, у якому стилі проходити місію. Але найцікавіше, що в новій відеогрі має з'явитися немало відомих героїв, наприклад, Гоуст, Роуч, Соуп та навіть Шепард. А от у Warzone можуть додати гвинтокрил Mil Mi-24, невелику драбину, режим з рангами, оточення, яке руйнується, та можливість купувати "перки" під час матчів.

Також інсайдер розповів чимало цікавого про третій режим, який має замінити спецоперації. Згідно з його даними, він буде схожий на популярну відеогру Escape from Tarkov. У змагальних матчах будуть сходитися 20 – 35 гравців, які мають досліджувати різноманітні мапи та збирати лут. Далі потрібно разом з ним евакуюватися, а зробити це можна лише в спеціальних місцях.

У цьому режимі буде своя валюта та ринок, де можна купувати зброю, екіпіровку та інше спорядження. З цікавого RalphsValve ще розповів, що в цьому режимі буде дуже повільний геймплей, а також інсайдер припустив, що він може бути умовно-безплатним.

Наостанок варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо у випадку відеогри, яку ще навіть офіційно не анонсували.

Трейлер відеогри Call of Duty: Modern Warfare 2: відео