Усі гравців у популярну відеогру Counter-Strike: Global Offensive неодноразово ставали жертвами звичайної флешки. У такі моменти екран стає повністю білим на кілька секунд, а геймер, який "зловив" цю гранату – дуже легкою жертвою для опонентів.

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Тобто приємним цей процес навряд чи можна назвати. Щоправда, користувач з нікнеймом MorrisTheGod вирішив, що всього цього недостатньо. Річ у тім, що він посилив ефект від флешки, а найцікавіше у цій ситуації те, що він зробив це у реальному житті.

Отже, цей користувач створив цілу систему, яка може засліплювати в реальності гравців у CS:GO. На жаль, MorrisTheGod детально не пояснив принцип її роботи, хоча можна помітити, що для цього він використовує світлодіодну стрічку, персональний комп'ютер та смартфон, на який виводиться зображення з PC. Можна припустити, що його система працює так: вибух флешки у грі запускає яскравий спалах на телефоні, який потім й активує стрічку.

Загалом його система дуже добре працює, а особливо це помітно в темряві. Напевно, в такі моменти краще ховатися під стіл. Варто відзначити, що користувачам мережі система MorrisTheGod дуже сподобалася, а його пост миттєво став одним з найпопулярніших в цьому розділі: понад 6 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Шанувальники CS:GO навіть жартують, що його систему потрібно вдосконалити. Вони запропонували MorrisTheGod використати потужну акустичну систему для того, щоб "перенести" в реальність ще й звуковий ефект від вибуху флешки.

Система, яку створив користувач MorrisTheGod: відео