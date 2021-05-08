Зроблена повністю з паперу: відбувся реліз унікальної відеогри Papetura

Розробник-одинак відомий як Petums багато років працював над пригодницькою грою з унікальним візуальним стилем і ось нарешті вона побачила світ. Деталі – у матеріалі.

Краківський геймдизайнер Томаш Остафін, який працює під нікнеймом Petums, протягом 7 довгих років трудився над проєктом Papetura. До того ж розробник робив гру в буквальному сенсі вручну: все, що ми бачимо на екрані, було вирізано з паперу, склеєно і відзнято за допомогою застосування стоп-кадру.

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Головний герой гри, паперова істота Пейп, потрапляє до квіткової в'язниці. Після втечі звідти, він зустрічає чарівну крихітку Туру. Разом вони наважуються кинути виклик лихим вогняним монстрам, що мають на меті спалити їх паперовий світ. Примітним є те, що всю цю історію нам розповідають без єдиного слова, використовуючи лише анімацію, музику та звуки.

OST гри Papetura з відеосупроводом геймплею

Papetura дійсно цілком і повністю зроблена з паперу – з точки зору стилю автор надихався культовими квестами Neverhood і Machinarium, а також мультфільмами студії Ghibli. Атмосферу гри чудово доповнює музика Томаса "Floex" Дворака, який найбільш відомий роботами над іграми студії Amanita Design.

Композитор працював на чистому ентузіазмі, адже кампанія по збору коштів на розробку цього інді-проєкту на IndieGoGo провалилася і грошей на оплату праці в Остафіна не було, проте це не завадило музикантові створити чудовий саундтрек.

Проєкт отримує в цілому схвальні відгуки критиків та геймерів, єдиним недоліком називають коротку тривалість сюжету, адже повністю пройти гру можна приблизно за дві години, проте це аж ніяк не применшує естетичної насолоди, отриманої за цей час. Якщо ви зацікавились, то придбати гру та підтримати розробника можна на платформах GOG та Steam за скромну ціну у 179 гривень.