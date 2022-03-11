Пожертвують кілька мільйонів: Sega, Koei Tecmo, Riot Games і FaZe Clan підтримали Україну

Одразу кілька відомих компанії вирішили підтримати Україну в такий непростий час. Вони пожертвують кілька мільйонів доларів організаціям, які допомагають постраждалим українцям.

Усе більше відомих компаній, які працюють в індустрії ігор, засуджують російську агресію та підтримують Україну. Цього разу їхній список поповнили одразу кілька відомих організацій.

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Sega та Koei Tecmo

Розпочнемо зі східних компанії, які вирішили допомогти Україні в такий непростий час. Представники Sega відзначили, що підтримують наш народ, який продовжує страждати від наслідків російської агресії. Також вони сподіваються на швидке та мирне розв'язання цієї проблеми. Представники Sega також додали, що перерахують неназвану суму у фонди, які допомагають постраждалим українцям.

А от розробники з японської компані Koei Tecmo вказали суму, яку вони пожертвують у вищезгадані благодійні організації. Вони перерахують в такі фонди 500 тисяч доларів, а також ту суму, яку отримають від своїх фанатів.

Riot Games

Згадаємо знову й про компанію Riot Games, яка вже висловлювала свою підтримку нашому народу та допомагала матеріально. Нагадаємо, що тиждень тому її представники перерахували в благодійні фонди мільйон доларів, а також вирішили залучити геймерів до цього процесу.

За цей час останні зібрали вже 2 мільйони доларів, але й це ще не кінець. Річ у тім, що взяти участь в їхній благодійній акції можна до 12 березня, а з детальнішою інформацією можна ознайомитися в нашому матеріалі.

FaZe Clan

Не захотіли стояти осторонь й представники кіберспортивної організації FaZe Clan. Вони випустили фірмове худі, яке виконано в українських кольорах. Придбати його можна в офіційній крамниці організації, а всі вторговані кошти будуть перераховані у фонди, що допомагають українським біженцям. Називається це худі "Stand with Ukraine Hoodie", а коштує воно 65 доларів.

Який вигляд має це худі / Фото з крамниці FaZe Clan

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