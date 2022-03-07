Компанії, які пов'язані з індустрією ігор, продовжують активно підтримувати Україну. Цього разу їхній список поповнили одразу два відомих розробники: The Pokemon Company та Riot Games.

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The Pokemon Company

Розробники з компанії The Pokemon Company підтримали українців у цей непростий час. Вони написали, що те, що відбувається в нашій країні та на її кордонах – це жахливе видовище. Саме тому представники цієї відомої компанії пожертвували 200 тисяч доларів організаціям, які допомагають українцям, що постраждали від віроломного вторгнення Росії.

Повний текст заяви / Фото з твітера Pokemon

Riot Games

Вирішили підтримати українців й розробники відеоігор з компанії Riot Games. На своєму офіційному сайті вони написали, що через війну на території нашої країни виникла гуманітарна криза. Стояти осторонь в такій ситуації розробники не хочуть, а тому вони вирішили допомогти.

Представники компанії Riot Games вже перерахували мільйон доларів на рахунки тих організацій, які допомагають українцям, що постраждали від російської агресії. Також вони відзначили, що допомогти можуть й геймери.

Річ у тім, що розробники з цієї компанії перерахують на рахунки вищезгаданих організацій всі кошти, які отримають з продажів бойових перепусток для VALORANT, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Wild Rift та League of Legends. Додамо, що йдеться про ті гроші, які вони отримають у період з 5 по 12 березня.

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