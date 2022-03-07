Компании, связанные с индустрией игр, продолжают активно поддерживать Украину. В этот раз их список пополнили сразу два известных разработчика: The Pokemon Company и Riot Games.

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The Pokemon Company

Разработчики из компании The Pokemon Company поддержали украинцев в это непростое время. Они написали, что то, что происходит в нашей стране и на ее границах – это ужасное зрелище. Именно поэтому представители этой известной компании пожертвовали 200 тысяч долларов организациям, которые помогают украинцам, пострадавшим от вероломного вторжения России.

Полный текст заявления / Фото с твиттера Pokemon

Riot Games

Решили поддержать украинцев и разработчики видеоигр из компании Riot Games. На своем официальном сайте они написали, что в результате войны на территории нашей страны возник гуманитарный кризис. Стоять в стороне в такой ситуации разработчики не хотят, поэтому они решили помочь.

Представители компании Riot Games уже перечислили миллион долларов на счета тех организаций, которые помогают украинцам, что пострадали от российской агрессии. Также они отметили, что помочь могут и геймеры.

Дело в том, что разработчики из этой компании перечислят на счета вышеупомянутых организаций все средства, которые получат с продаж боевых пропусков для VALORANT, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Wild Rift и League of Legends. Добавим, что речь идет о тех деньгах, которые они получат в период с 5 по 12 марта.

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