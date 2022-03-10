Кілька годин тому ми на Games24 розповідали вам про нові глобальні санкції, які ввели проти відеоігрового ринку Росії. А зараз ми хочемо згадати про інші заборони, які більшість з вас могла пропустити.

До теми Награлися: Sony, WarnerMedia та Supercell зупиняють розповсюдження своїх ігор на території Росії

Bungie

Розпочнемо з найновішого, тобто з санкцій, які кілька годин тому ввела компанія Bungie. На своєму офіційному сайті її представники написали, що повністю підтримують український народ в цей темний час. А також вони вказали, що вже переказали неназвану суму у два благодійні фонди, які допомагають постраждалим українцям.

Оголосили вони й про те, що зупиняють підтримку своїх відеоігор на території Росії та Білорусі. Представники Bungie вказали, що останні зможуть користуватися лише раніше придбаним контентом, а от отримати новий чи внутрішньоігрову валюту вони вже не зможуть. Також додамо, що тепер всі гравці в Destiny 2 можуть безплатно отримати емблему з нашим гербом та національними кольорами.

Нова емблема з відеогри Destiny 2 / Фото з офіційного сайту Bungie

Ubisoft

Здається, не планує зупиняти свою санкційну машину й популярна компанія Ubisoft. Річ у тім, що російські геймери почали масово скаржитися на те, що їм примусово оформлюють "рефанд" доповнення з назвою Dawn of Ragnarok для відеогри Assassin's Creed Valhalla.

Наразі скаржаться на таку проблему лише власники консолей PlayStation, а також поки немає офіційного підтвердження. Щоправда, реліз доповнення має відбутися вже сьогодні, а тому дуже ймовірно, що вже в найближчі години ми дізнаємося, чи торкнеться така ініціатива користувачів з інших платформ.

Valve

Продовжують дивувати й представники компанії Valve, які, здається, погано слідкують за новинами. Річ у тім, що вони вже вдруге за останній тиждень підняли ціни в російському регіоні на деякі свої товари. Тепер ключі для кейсів із відеогри CS:GO коштують 385 рублів, хоча до першого підвищення вони продавалися за 180 рублів, а після – 272 рублі. Також до 155 рублів зросла ціна на капсули з наліпками.

Російський рубль катастрофічно падає, а тому дуже ймовірно, що з такою політикою компанія Valve буде щотижня змінювати ціни на свої товари в цьому регіоні. Якщо її все влаштовує, то будемо чекати на новий ріст цін.

Ще цікаве

Студія Digital Extremes заборонила росіянам та білорусам проводити будь-які транзакції у Warframe. Також вони написали, що солідарні з народом України та додали, що вже перерахували 100 тисяч доларів у фонди, що допомагають постраждалим українцям.

Вночі стало відомо, що російський ринок покидає й компанія Nintendo. Вона зупиняє роботу свого онлайн-магазину та випуск нових відеоігор на Росії. Також через російське вторгнення Nintendo вирішила відкласти у всьому світі реліз відеогри Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Адміністрація платформи Twitch через санкції не може виплатити російським стрімерам зароблені кошти. У своєму листі її представники вказують, що шукають альтернативні методи. Щоправда, поки все безрезультатно, хоча шукають вони вже цілий тиждень.

Через відхід з російського ринку в розробників World of Warcraft виникли невеликі труднощі. Річ у тім, що раніше користувачі з "СНД-регіону" використовували для своїх операцій рублі, але тепер це зробити неможливо, бо Blizzard вже ввела свої санкції. Альтернативу вона поки не знайшла, а тому просто вирішила подарувати всім таким геймерам додатковий ігровий час у World of Warcraft. Зрозуміло, що все це не стосується гравців з Росії та Білорусі.

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