Несколько часов назад мы на Games24 рассказывали вам о новых глобальных санкциях, которые ввели против видеоигрового рынка России. А сейчас мы хотим вспомнить о других запретах, которые большинство из вас могло пропустить.

К теме Наигрались: Sony, WarnerMedia и Supercell останавливают распространение своих игр в России

Bungie

Начнем с нового, то есть с санкций, которые несколько часов назад ввела компания Bungie. На своем официальном сайте ее представители написали, что полностью поддерживают украинский народ в это темное время. А также они указали, что уже перевели неназванную сумму в два благотворительных фонда, которые помогают пострадавшим украинцам.

Объявили они и о том, что останавливают поддержку своих видеоигр на территории России и Беларуси. Представители Bungie указали, что последние смогут пользоваться только ранее приобретенным контентом, а вот получить новый или внутриигровую валюту они уже не смогут. Добавим, что теперь все игроки в Destiny 2 могут бесплатно получить эмблему с нашим гербом и национальными цветами.

Новая эмблема с видеоигры Destiny 2 / Фото с официального сайта Bungie

Ubisoft

Похоже, не планирует останавливать свою санкционную машину и популярная компания Ubisoft. Дело в том, что российские геймеры начали массово жаловаться на то, что им принудительно оформляют "рефанд" дополнения с названием Dawn of Ragnarok для видеоигры Assassin's Creed Valhalla.

Пока жалуются на такую проблему только владельцы консолей PlayStation, а также пока нет официального подтверждения. Правда, релиз дополнения должен состояться уже сегодня, поэтому очень вероятно, что уже в ближайшие часы мы узнаем, коснется ли такая инициатива пользователей с других платформ.

Valve

Продолжают удивлять и представители компании Valve, которые, кажется, плохо следят за новостями. Дело в том, что они уже во второй раз за последнюю неделю подняли цены в российском регионе на некоторые свои товары. Теперь ключи для кейсов из видеоигры CS:GO стоят 385 рублей, хотя до первого повышения они продавались за 180 рублей, а после – 272 рубля. Также до 155 рублей выросла цена на капсулы с наклейками.

Российский рубль катастрофически падает, поэтому очень вероятно, что с такой политикой компания Valve будет еженедельно менять цены на свои товары в этом регионе. Если ее все устраивает, то будем ждать нового роста цен.

Еще интересное

Студия Digital Extremes запретила россиянам и белорусам проводить какие-либо транзакции в Warframe. Также они написали, что солидарны с народом Украины и добавили, что уже перечислили 100 тысяч долларов в фонды, помогающие пострадавшим украинцам.

Ночью стало известно, что российский рынок покидает и компания Nintendo. Она останавливает работу своего онлайн магазина и выпуск новых видеоигр на России. Также из-за российского вторжения Nintendo решила отложить во всем мире релиз видеоигры Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Администрация платформы Twitch из-за санкций не может выплатить российским стримерам заработанные деньги. В своем письме ее представители указывают, что ищут альтернативные методы. Правда, пока все безрезультатно, хотя ищут они уже целую неделю.

Из-за ухода с российского рынка у разработчиков World of Warcraft возникли небольшие трудности. Дело в том, что раньше пользователи из "СНГ-региона" использовали для своих операций рубли, но теперь это сделать невозможно, потому что Blizzard уже ввела свои санкции. Альтернативу она пока не нашла, поэтому просто решила подарить всем таким геймерам дополнительное игровое время в World of Warcraft. Понятно, что все это не касается игроков из России и Беларуси.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.