PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – про відкритий світ, систему A-life 2.0 та інше

Гравці з усього світу з нетерпінням очікують продовження культової гри. Свіжими деталями про проєкт поділився PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2. Захар Бочаров в подкасті "Не занесли". Найцікавіше звідти – у матеріалі.

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров у недавньому випуску подкасту "Не занесли" відповів на кілька запитань про майбутній проєкт студії – гаряче очікуваний геймерами S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Перш за все Бочаров уточнив, що на момент запису подкасту він все ще знаходиться під дією підписаних ним документів NDA, а також окремого документа про нерозголошення, що був підписаний в рамках співпраці GSC Game World і Microsoft. З цієї причини на більшість питань Захар не зміг дати відповіді, проте все ж розповів певні деталі, зокрема про вибір ігрового рушія та деякі механіки.

Першим ділом Бочаров відповів на запитання щодо ігрового рушія, адже нова частина розробляється на новому для серії Unreal Engine, відмовившись від старого X-Ray. За словами менеджера, вони мали думки про використання рушія з попередніх частин, проте він не влаштував розробників через застарілість та незручність.

"Рушій (X-Ray) справді старенький. На ньому дуже важко розробляти сучасні ігри. Перебирали інші варіанти – подивилися мало не всі актуальні рушії на ринку, але саме Unreal Engine зараз найзручніший і найкращий для розробки S.T.A.L.K.E.R. 2", – розповів Бочаров.

Ведучі подкасту виявили занепокоєння щодо модерської складової гри, адже серія S.T.A.L.K.E.R. відома величезною армією модерів, що навіть після стількох років з моменту виходу ігор серії все ще розробляють нові модифікації. Бочаров запевнив, що Unreal Engine був обраний також враховуючи й цей фактор, тому що розробка модів на ньому буде простішою, аніж на інших доступних рушіях.

"… оригінальна трилогія S.T.A.L.K.E.R. за весь цей час поки не виходять нові частини живе коштом модифікацій, деякі з яких просто божевільні – там з нуля написана своя власна історія, апдейти графіки, апдейти фізики і так далі. Творці модифікацій – це хардкорне ядро фанатів, ми дуже хочемо їх порадувати!", – додав піарник.

Проте за словами Захара, якщо для ПК підтримка модифікацій одна із пріоритетних задач розробників, то на Xbox з цим можливі проблеми через більш складну "екосистему" консолей. Проте розробники все ж дивляться в цьому напрямку та роблять усе можливе, щоб і "консольщики" мали у своєму розпорядженні доступ до модифікацій.

Відоме чортове колесо / зображення з stalker2.com

Бочаров також розвіяв занепокоєння на рахунок стану гри на релізі. Фанати серії пам'ятають величезні проблеми з продуктивністю, які мала на виході S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо. За словами піарника, майбутній проєкт буде набагато "чистішою" грою на релізі, адже розробники побачили гіркий досвід творців Cyberpunk 2077.

Також кілька слів було сказано про унікальну систему механік гри – A-life (симуляція життя). Зокрема менеджер запевнив, що дана система у новій частині отримає суттєвий апгрейд та стане "більш прискіпливою та детальнішою", проте при цьому збереже ключові деталі з попередніх частин.

"А-life 2.0 – це інший рівень виконання. Ми приділимо йому достатньо уваги ближче до релізу. Це дико крута система, яка дуже круто працює і там буде що показати. Це буде окрема тема для обговорення!", – запевнив Бочаров.

Містична локація майбутньої гри / зображення з stalker2.com

Насамкінець, члену колективу GSC Game World довелось відповісти на одне з питань, що найбільше хвилює фанатів: що означає великий відкритий світ для S.T.A.L.K.E.R. 2?

"Безшовний відкритий світ S.T.A.L.K.E.R. 2 – це, в першу чергу, можливість зробити Зону такою, якою вона графічно і з точки зору відчуттів ніколи не була. Безшовний відкритий світ – це історія про те, що у нас справді нелінійний сюжет з величезною кількістю розгалужень і різними кінцівками. Це звучить як щось масштабне і така масштабна історія повинна жити в масштабній оболонці, – відповів Захар.

Також Бочаров спробував розвіяти деякі занепокоєння фанатів серії щодо чуток про розробку мультиплеєрної складової, заявивши, що синглплеєр – це стовідсотковий акцент розробників і вони мають на меті зробити таку гру, яку захочеться купувати та кілька разів перепроходити саме завдяки сюжету та історії яку він повідає.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде ексклюзивно на Xbox Series X/S і PC. Попереднім "вікном релізу" називають 2021 рік. Для нової консолі Xbox гра стане стартовим ексклюзивом і буде доступна за передплатою Game Pass в день релізу. На Xbox Series X заявлена підтримка 4К Ultra HD і технологія Ray Tracing. Версії гри для PS5 не планується.