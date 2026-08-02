Творці Pragmata ледь не змінили ключову деталь персонажки, аби зекономити

Космічна пригода Pragmata від Capcom підкорила гравців деталізацією, але мало хто знає, що одна з найпомітніших особливостей героїні гри могла б мати зовсім інший вигляд.

Розробники серйозно розглядали можливість змінити зачіску героїні Діани, щоб розвантажити графічний рушій, повідомляє Kotaku.

Битва за рендеринг у невагомості

Сюжет гри розгортається навколо пригод інженера Г'ю та маленької дівчинки-андроїда Діани на Місяці. Однією з найбільш вражаючих технічних особливостей проєкту стала реалістична анімація розпатланого волосся останньої.

Щоб відтворити рух кожного пасма, розробники використали майже 500 000 точок анімації в межах фірмового рушія RE Engine, але це було зовсім нелегко.

Питання про виникнення проблем з продуктивністю виникли ще на етапі створення концепт-артів. Оскільки Діана часто подорожує на спині головного героя, її волосся постійно перебуває в центрі уваги. Умови низької гравітації та динамічні бої вимагали величезних обчислювальних ресурсів, що могло стати критичним для стабільної роботи гри одночасно на різних платформах.

Під час цьогорічної конференції CEDEC розробники зізналися, що серйозно обмірковували варіант із короткою стрижкою боб. Таке рішення дозволило б значно спростити рендеринг і приховати складні ділянки волосся, які важко прораховувати в реальному часі.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри технічні труднощі, автори все ж вирішили залишити оригінальний образ дівчинки. Вони відчули, що саме такий вигляд найкраще підкреслює атмосферу гри та характер персонажки.

Це був складний вибір між технічною оптимізацією та художньою цілісністю образу,

– заявив один із учасників презентації проєкту.

Зрештою, потужності сучасних систем вистачило, щоб втілити цей задум без шкоди для загальної продуктивності гри.

Зараз Capcom продовжує демонструвати фінансову стабільність завдяки вдалому поєднанню перевірених франшиз, як-от Resident Evil нова частина якої стала бестселером, та експериментальних нових ідей.

Успіх Pragmata довів, що гравці цінують увагу до деталей, навіть якщо вона вимагає від розробників надзусиль у програмуванні та додаткових витрат ресурсів.