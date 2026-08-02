Разработчики всерьез рассматривали возможность изменить прическу героини Дианы, чтобы разгрузить графический движок, сообщает Kotaku.

Битва за рендеринг в невесомости

Сюжет игры разворачивается вокруг приключений инженера Хью и маленькой девочки-андроида Дианы на Луне. Одной из самых впечатляющих технических особенностей проекта стала реалистичная анимация растрепанных волос Дианы.

Чтобы воспроизвести движение каждой пряди, разработчики использовали почти 500 000 точек анимации в рамках фирменного движка RE Engine, но это было совсем нелегко.

Вопросы о возникновении проблем с производительностью появились еще на этапе создания концепт-артов. Что касается Дианы, то она часто путешествует на спине главного героя, и ее волосы постоянно находятся в центре внимания. Условия низкой гравитации и динамичные бои требовали огромных вычислительных ресурсов, что могло стать критическим для стабильной работы игры одновременно на разных платформах.

Во время конференции CEDEC в этом году разработчики признались, что всерьез обдумывали вариант с короткой стрижкой "боб". Такое решение позволило бы значительно упростить рендеринг и скрыть сложные участки волос, которые трудно просчитывать в реальном времени.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на технические сложности, авторы все же решили оставить оригинальный образ девочки. Они почувствовали, что именно такой вид лучше всего подчеркивает атмосферу игры и характер персонажа.

Это был сложный выбор между технической оптимизацией и художественной целостностью образа,

– заявил один из участников презентации проекта.

В итоге мощности современных систем хватило, чтобы воплотить этот замысел без ущерба для общей производительности игры.

Сейчас Capcom продолжает демонстрировать финансовую стабильность благодаря удачному сочетанию проверенных франшиз, таких как Resident Evil, новая часть которой стала бестселлером, и экспериментальных новых идей.

Успех Pragmata доказал, что игроки ценят внимание к деталям, даже если оно требует от разработчиков сверхусилий в программировании и дополнительных затрат ресурсов.