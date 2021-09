Цього місяця для гри Genshin Impact вийшло масштабне оновлення, а тому у відеогрі з'явилося чимало нововведень. Щоправда, розробники з miHoYo вирішили потішити своїх шанувальників не лише таким контентом.

До теми Гравець з Китаю першим у світі досяг 60 рівня у Genshin Impact: яку нагороду він отримав

Річ у тім, що вони попросили майстрів з ютуб-каналу AWE me створити один цікавий меч з гри Genshin Impact. Варто відзначити, що ці ентузіасти славляться такими роботами, а загалом вони вже неодноразово відтворювали різноманітну знакову зброю з популярних відеоігор. Наприклад, на їхньому ютуб-каналі можна знайти ролики за мотивами Assassin's Creed Odyssey, God of War та The Elder Scrolls V: Skyrim. Цього ж разу вони взялися за відтворення дворучного меча з назвою "Song of Broken Pines".

Варто відзначити, що майстри добряче попрацювали, а фінальний результат насправді вражає. Вони зробили цей меч зі справжнього металу, а також в реальну величину (понад метр в довжину). У своїй роботі ентузіасти використали пневматичний та звичайний молоти, а також власноруч зробили всі декоративні елементи (також з металу). Не забули вони й про оформлення у стилі Genshin Impact (кольори та малюнки), а тому може здатися, що цей меч декоративний.

Щоправда, майстри одразу ж довели зворотнє, а загалом ця зброя без проблем впоралася з ананасом, кавуном та каністрою води. Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі така реальна версія меча "Song of Broken Pines" дуже сподобалася, а запис ентузіастів вже зібрав понад 230 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

Процес виготовлення меча з відеогри Genshin Impact: відео