В этом месяце для игры Genshin Impact вышло масштабное обновление, а потому в видеоигре появилось немало новшеств. Правда, разработчики из miHoYo решили порадовать своих поклонников не только таким контентом.

Дело в том, что они попросили мастеров с ютуб-канала AWE me создать один интересный меч из игры Genshin Impact. Стоит отметить, что эти энтузиасты славятся такими работами, а в целом они уже неоднократно воссоздавали разнообразное знаковое оружие из популярных видеоигр. Например, на их ютуб-канале можно найти ролики по мотивам Assassin's Creed Odyssey, God of War и The Elder Scrolls V: Skyrim. На этот раз они взялись за создание двуручного меча с названием "Song of Broken Pines".

Стоит отметить, что мастера изрядно потрудились, а финальный результат на самом деле впечатляет. Они сделали этот меч из настоящего металла, а также в реальную величину (более метра в длину). В своей работе энтузиасты использовали пневматический и обычный молоты, а также вручную сделали все декоративные элементы (также с металла). Не забыли они и об оформлении в стиле Genshin Impact (цвета и рисунки), а потому может показаться, что этот меч декоративный.

Правда, мастера сразу же доказали обратное, а в целом это оружие без проблем справилось с ананасом, арбузом и канистрой воды. Напоследок стоит отметить, что пользователям сети такая реальная версия меча "Song of Broken Pines" очень понравилась, а запись энтузиастов уже собрала более 230 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

Процесс изготовления меча из видеоигры Genshin Impact: видео