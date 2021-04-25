Премії керівників CDPR за Cyberpunk 2077 стали рекордними в історії Польщі

Завдяки фінансовому звіту за 2020 рік, фанати CD Projekt Red змогли дізнатись багато деталей про виробництво Cyberpunk 2077, проте сума премій, отриманих керівниками компанії за досить провальну гру, не лише шокувала фанатів, а й стала рекордною в історії Польщі.

Після провального релізу Cyberpunk 2077 керівництво CD Projekt RED взяло на себе провину за проблемний запуск такої довгоочікуваної гри. Однак це не завадило їм отримати величезні премії за свою працю.

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Торік Cyberpunk 2077 всього лише за два тижні купили майже 14 мільйонів гравців у всьому світі. Це величезний показник, якого серії The Witcher вдалося досягти лише за кілька років. Хоча більшість геймерів залишилися невдоволеними якістю гри, а деякі навіть її повертали – це все ж не надто суттєво вплинуло на прибутки компанії (чого не можна сказати про її акції). Та, очевидно, узагалі не вплинуло на премії та зарплати. Раніше в історії Польщі, жоден гендиректор компанії не отримав стільки преміальних, які "впали на рахунок" президентові CDPR Адаму Кічінському.

За даними польського видання Business Insider Poland, президент і ще двоє старших керівників CD Projekt RED отримали премії в розмірі 24 млн злотих (6,3 млн доларів) – це на додаток до належних їм виплат в розмірі 6 млн злотих, тобто за розробку Cyberpunk 2077 кожен з них отримав по 30 млн злотих (майже 8 млн доларів). Ці суми стали найбільшими виплатами керівництву компанії, яка котирується на біржі, в історії Польщі.

Ще більш неприємним в цій історії є те, що раніше студію критикували за відносно низьку зарплатню для простих співробітників, до того ж не лише у порівнянні з західними розробниками, а й за мірками Польщі. Наприклад, художниця анімації Мартіна Зич, яка працювала над The ​​Witcher 3: Wild Hunt, повідомляла, що заробляла всього 430 доларів на місяць, чого їй не вистачало навіть на оплату рахунків.

А у 2017 році, коли студія отримала безліч негативних відгуків на сайті пошуку вакансій Glassdoor (їх рейтинг роботодавця і досі доволі низький – 3,5/5) і інших сайтах у зв'язку з низькими зарплатами й постійними понаднормовими, керівники CD Projekt RED заявили, що їх підхід до розробки ігор "підходить не для всіх".

Очевидно, це не стосується їх самих. Хоча акції студії продовжують падати, все ж фінансові збитки компанії не можна назвати фатальними, чого не скажеш про репутаційні втрати польських розробників.