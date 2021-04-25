Благодаря финансовому отчету 2020 года, фанаты CD Projekt Red смогли узнать много деталей о производстве Cyberpunk 2077, однако сумма премий, полученных руководителями компании за довольно провальную игру, не только шокировала фанатов, но и стала рекордной в истории Польши.

После провального релиза Cyberpunk 2077 руководство CD Projekt RED взяло на себя вину за проблемный запуск такой долгожданной игры. Однако это не помешало им получить огромные премии за свой труд.

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В прошлом году Cyberpunk 2077 всего за две недели купили почти 14 миллионов игроков во всем мире. Это огромный показатель, который серии The Witcher удалось достичь лишь через несколько лет. Хотя большинство геймеров остались недовольны качеством игры, а некоторые даже ее возвращали – это все же не слишком существенно повлияло на доходы компании (чего нельзя сказать о ее акциях). Но при этом, очевидно, вообще не повлияло на премии и зарплаты. Ранее в истории Польши, ни один гендиректор компании не получил столько премиальных, сколько "упало на счет" президенту CDPR Адаму Кичинському.

По данным польского издания Business Insider Poland, президент и еще двое старших руководителей CD Projekt RED получили премии в размере 24 млн злотых (6,3 млн долларов) – это в дополнение к причитающихся им выплатам в размере 6 млн злотых, то есть за разработку Cyberpunk 2077 каждый из них получил по 30 млн злотых (почти 8 млн долларов). Эти суммы стали крупнейшими выплатами руководству компании, котирующихся на бирже, в истории Польши.

Еще более неприятным в этой истории является то, что ранее студию критиковали за относительно низкую зарплату для простых сотрудников, причем не только по сравнению с западными разработчиками, но и по меркам Польши. Например, художница анимации Мартина Зыч, которая работала над The Witcher 3: Wild Hunt, сообщала, что зарабатывала всего 430 долларов в месяц, чего ей не хватало даже на оплату счетов.

I just want a serious, unbiased discussion about work conditions in game dev



I want to normalize treating any "passion-fueled" job as, y'know, a *job* — Outstar (@outstarwalker) October 27, 2020

А в 2017 году, когда студия получила множество негативных отзывов на сайте поиска вакансий Glassdoor (их рейтинг работодателя до сих пор довольно низкий – 3,5/5) и других сайтах в связи с низкими зарплатами и постоянными сверхурочными, руководители CD Projekt RED заявили, что их подход к разработке игр "подходит не для всех".

Очевидно, это не касается их самих. Хотя акции студии продолжают падать, все же финансовые убытки компании нельзя назвать фатальными, чего не скажешь о репутационных потерях польских разработчиков.