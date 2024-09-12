Анонс PlayStation 5 Pro встановив новий гучний рекорд, але у Sony навряд цьому радіють

Анонс нової консолі PlayStation 5 Pro ввійшов в історію ігрової індустрії завдяки доволі специфічному рекорду для компанії Sony, якому вони навряд зраділи.

PlayStation 5 Pro розчарувала велику кількість геймерів, які далеко не впевнені в тому, що це якісний апгрейд її попередниці.

До теми Ось перелік ігор, оптимізованих для PlayStation 5 Pro, яка вийде на ринок у листопаді

PS5 Pro – найбільш задизлайкана консоль Sony на YouTube

Відеоролик з технічною презентацією PS5 Pro став для Sony справжнім жахом, адже на YouTube він лише за день отримав понад 141 000 дизлайків, а на момент написання матеріалу їх число досягає 177 000.

Це стало антирекордом компанії та затьмарило анонс нової консолі.

На противагу, відео набрало лише 94 тисячі лайків, що свідчить про явний розкол у настроях ігрової спільноти щодо майбутньої новинки.

Презентація PS5 Pro – дивитися відео

Хоча більш важливим для порівняння є число у 69 000 відміток "не подобається", які накопичилися під відео анонсу оригінальної PS5, що відбувся у червні 2020 року.

Себто нова консоль примудрилася за день отримати вдвічі більше "пальців донизу", ніж її попередниця за цілих 4 роки.

Негативна реакція серед іншого найбільше викликана цінами на PS5 Pro, особливо в США, Великобританії та ЄС.