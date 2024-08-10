Cyberpunk 2077: заховані місця, секретні локації та великодки, які ви, швидше за все, пропустили

Cyberpunk 2077 без перебільшення одна з найкращих рольових ігор в жанрі екшен на сьогодні. CD PROJEKT RED доклали неймовірних зусиль та любові створюючи гру і хоч все почалося не так добре, як могло б, сьогодні тайтл заслужено має статус культового. Що ж до Night City, це місто повне секретів та прихованих локацій з цікавою історією, які вам точно потрібно відвідати.

Досліджувати Cyberpunk 2077 захопливо, адже кожен куточок міста вкритого смогом, може приховувати загадки та неймовірні знахідки. Редакція Games 24 підготувала для вас кілька найцікавіших локацій, важкодоступних місць та великодок, які ви могли пропустити, але які неодмінно потрібно побачити.

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Advocet Hotel (великодка Blade Runner)

У Cyberpunk 2077 є численні покликання на франшизу Blade Runner. Було б дивним, якби їх там не було, адже "Той, що біжить по лезу", це культова класика як науково-фантастичного жанру, так і кіберпанку загалом.

Одна з найпомітніших згадок про фільм розташована на даху покинутого готелю Advocet у Віста-дель-Рей, що у Гейвуді. Щоб дістатися туди, вам потрібен найближчий термінал швидкісного транспорту. Пункт призначення – Штаб-квартира Деламейн.



Готель розташований дещо південніше штаб-квартири Делаймейн / Фото Games 24

Щоб потрапити на дах, гравці повинні увійти в готель Advocet через парадні двері і піднятися ліфтом на терасу, що на 42 поверсі. Готель давно покинутий та перебуває у занедбаному стані. Судячи за численними характерними графіті тут частенько бувають представники банди "Валентинос", що і не дивно, адже це Гейвуд. Але не переймайтеся, в самому готелі ви їх не зустрінете.



Вхід в готель Advocet / Фото Games 24

Віддані фанати фільму одразу ж відчують, як їхня шкіра вкриється сиротами – схожість локації вражає: звуки, гра світла й тіней, а над головою повільно пропливає вантажне судно обвішане рекламними щитами. Сцена відтворена з уважністю та любов'ю до першоджерела.

Ві може прогулятися терасою та помилуватися мальовничим Night City. Дещо нижче ви помітите знайомий дах, вентиляційні отвори та фігуру персонажа з голубом в руках та отвором у правиці.



Великодка Blade Runner в Cyberpunk 2077 / Фото Games 24

Це покликання на культову сцену фільму та репліканта Роя Бетті, а також його фінальний монолог "сльози під дощем".

"Сльози під дощем": дивіться відео

Сем Мортон – Сапер Мортон (великодка Blade Runner 2049)

Окрім великодки, яка покликається на оригінальний Blade Runner, у Cyberpunk 2077 також є доволі чітка згадка і про Blade Runner 2049.

У грі можна знайти персонажа Сема Мортона – місячного контрабандиста, який дуже схожий (і не даремно) на Сапера Мортона (Дейв Батіста) з фільму Дені Вільнева.

Гравці можуть знайти загиблого чоловіка, який, як виявляється, був ренегатом, розшукуваним за контрабанду людей з Місяця на Землю й втечу з місячної бази Мілітеху.

Пошуки слід почати з Південної Пустки на Протеїнових фермах. Саме туди варто переміститися, щоб знайти тіло колишнього втікача, який, судячи з усього, влаштувався туди на роботу, точно, як у фільмі.



Місце призначення – Протеїнові Ферми / Фото Games 24

На місці можна підібрати скріпку – корпоративний ордер на розшук, сповнений детальною інформацією про Мортона, з якої нам стане ясно, що він був, авжеж, військовим медиком. Також в кишенях лежать титанові техноокуляри соло з тактичним ПЗ.



Тіло Сема Мортона / Фото Games 24



Сапер Мортон та Кей / Скриншот з фільму

Покинута церква та ігровий автомат Arasaka Tower 3D

Не покидаючи локацію слід відправитися до ще одного місця, яке здивує вас своєю незвичністю. Поряд з терміналом швидкого переміщення "Протеїнові ферми" є старе покинуте і майже зруйноване поселення. Схоже колись тут було спокійне село допоки корпарі з "Біотехніки" не вирішили збудувати тут масштабні ферми з вирощування цвіркунів і дощових черв'яків, щоб постачати до Night City живильний протеїн.



Церкву можна знайти поблизу Протеїнових ферм / Фото Games 24

Всередині ви знайдете дивне обладнання, сервери Арасаки та ноутбук з не зовсім зрозумілими повідомленнями. Але поки що нас цікавить загадковий та єдиний у своєму роді автомат Arasaka Tower 3D. Це великодка, яка є вшануванням класичної та культової Wolfenstein 3D.

Ми отримуємо можливість відчути себе в ролі легенди Night City – рокера Джонні Сільвергенда (наче ми і так не достатньо з ним пов'язані). Автомат повертає нас до подій тієї фатальної ночі десятиліття тому – Джонні тільки но встановив бомбу і тепер повинен пробити собі шлях назад відстрілюючи охоронців Арасаки.



Так виглядав Wolfenstein 3D / Steam

Слід зауважити, що шутер далеко не такий простий, як сама Cyberpunk 2077. Вам доведеться постаратися, щоб здолати противників. Втім, ця локація є важливою ще й тому, що тут починається секретний квест, який є такою собі рекурсією і навіть дуже ефектно ламає четверту стіну, але про це ми розкажемо в іншому матеріалі.

Ґров-стріт на Ранчо Коронадо

GTA San Andreas, ще одна культова гра, покликання на яку часто можна зустріти у найрізноманітніших відкритих світах. Творці Cyberpunk 2077 не втрималися від того, щоб не згадати знайому всім локацію, яка була "домом принаймні допоки все не пішло шкереберть".

Щоб потрапити туди, нам потрібно скористатися швидким переміщенням до Маллаґра-Стріт та Манцаніта-Стріт. Далі слід спуститися по Маллаґра-стріт униз, тут вам також буде доступний один зі злочинів поліції для розслідування, який, до речі, не так легко завершити.



Переміщаємося до Парку Кендал / Фото Games 24

Добре помітно, що Ранчо Коронадо та Маллаґра-Стріт були класичним передмістям, так званою одноповерховою Америкою. Раніше тут в однотипних будиночках спокійно мешкали сім'ї, з парком розваг поряд та торговим центром на районі, однак згодом ця частина Night City перетворилася на справжні кіберпанківські нетрі в яких тепер орудує "Банда шостої вулиці".



Ця вулиця неймовірно схожа на Ґров-стріт, де жив Карл "CJ" Джонсон / Фото Games

Чимало гравців можуть не погодитися з тим, що це великодка, яка відкидає нас до культової вулиці, однак на весь Night City вона така одна, а в діалогаг NPC поруч прямо згадується саме Ґров-стріт.



NPC згадують про Ґров-стріт / Фото Games 24



Оригінальна Гров-Стріт / Фото GTA Wiki

Та усі ви (а може й не усі) чудово знаєте про існування ще однієї великодки, яка абсолютно точно є вшануванням GTA San Andreas і однієї конкретної місії. Так, мовиться саме про ту особливу місію, яка для багатьох гравців стала приводом купити новий геймпад або мишку, на заміну розтрощеному, авжеж.

Тут нам потрібно переміститися до Трейлерного парку та повернутися у бік тунелю біля залізничного переїзду. На цьому етапі ви вже, мабуть, здогадалися, про що мова.



Місце призначення – Трейлерний парк / Фото Games 24

Біля самого входу в тунель ви станете свідком наслідків жахливої аварії: розтрощений мотоцикл та два тіла зі зброєю поряд. Зачистивши кишені нещасних, ви зрозумієте, що їх імена вам вкрай знайомі, а схожу історію ви, швидше за все, самі не раз переживали в минулому.



"Ти просто повинен був їхати за довбаним потягом" / Фото Games 24

Крім того, в кишенях ви також знайдете їжу, яка є покликанням на культове замовлення Біг-Смоука в GTA San Andreas.

Big Smoke's Order: дивіться відео

Секретне лігво пошани розробникам

Закриті ворота розташовані на нижньому ярусі ринку в Кабукі знаходили чимало гравців. Їх важко пропустити, оскільки поряд одразу з'являється Джонні і каже Ві, що потрібно потрапити всереди.

Поруч є панель цифрового вводу, але пароля ми не знаємо, а зламати двері за допомогою швидкозламів не вийде – потрібно шукати код. Але як його знайти, якщо жодної зачіпки немає? Окрім як гуглити в інтернеті "пароль до воріт на ринку в Кабукі" не залишається нічого.



Відправляйтеся на Ринок Кабукі / Фото Games 24

Але пароль в своїх руках мали щасливі власники дискової версії Cyberpunk 2077. Він був надрукований на штрихкоді у нижній частині листівки жовтого кольору із написом "Ласкаво просимо в Night City".

Отже, пароль до загадкових воріт. Ось як туди дістатися і що всередині.

Ворота розташовані на протилежній стороні термінала швидкого переміщення. Вам потрібно обійти ринок, зайти через ворота та спуститися сходами праворуч, а внизу одразу ж повернути ліворуч. Підійдіть до воріт і вас зустріне Джонні. Введіть номер і всередині вас чекає величезна кімната з серверами, екраном та диваном, на який можна сісти.



Відкрийте ворота / Фото Games 24

Як тільки ви сядете на диван, на екрані почнуть з'являтися фото розробників Cyberpunk 2077, а Джонні спокійно вмоститься поруч з гітарою, почуваючи себе, як удома.



Розробники Cyberpunk 2077 / Фото Games 24



Джонні вдома / Фото Games 24

Більше в цій загадковій кімнаті немає що робити. Тут відсутні будь-які інші інтерактивні елементи, нотатки чи предмети – її призначення просте і зрозуміле, це храм присвячений творцям цієї чудової гри.

Повернення до Конпекі Плаза

З цього місця почалася історія Ві: втрата Джекі та знайомство з Джоні, ну і вкрай повільний кінець історії. Під час одного з перших та головних квестів гри гравці не мали змоги роздивитися довкола, адже на місце нас привозить Деламейн, а подальші наші інструкції дуже чіткі. Не дивно, що багатьом закортить повернутися сюди згодом.



Конпекі Плаза закритий та недоступний після інциденту / Фото Games 24

Але де це місце, як його знайти, як потрапити в Конпекі Плаза і чи є там справді щось цікаве?

Нам потрібно відправитися до терміналу швидкого переміщення Каліфорнійський проспект і Картрайт-Стріт. Дістатися самої будівлі не просто, адже вона обнесена високим парканом, який не вийде перестрибнути навіть з прокачаними протезами ніг, хоча вони точно спростять вам завдання.



Прямуйте до терміналу, а далі обирайте шлях через воду, або автостради / Фото Games 24

Якщо ви вправний трейсер в Cyberpunk 2077, то місцевий паркур допоможе вам видертися по автострадах, ліхтарях та системах охолодження й перестрибнути паркан в кількох місцях. Найлегшим, але водночас найдовшим методом дістатися готелю буде обплисти його ззаду.

На території ви не знайдете нічого надто цікавого чи функціонального: ані цінної зброї, скріпок чи кібервиробів тут немає, зате це спокійне місце позбавлене перехожих з дуже красивим оточенням.

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В Night City ще дуже багато місць, які варто відвідати. Деякі з них важко відшукати, дещо спеціально заховано від очей, а іншими локаціями просто приємно гуляти. Вмістити всі в одну статтю не просто, тож рекомендуємо слідкувати за тегом Cyberpunk 2077. Тут ми публікуватимемо низку інших матеріалів з цікавими локаціями, секретною зброєю та прихованими завданнями.