Прихований анонс чи "тролінг" від розробників: геймери відшукали черговий натяк на GTA VI – фото

Геймери відшукали новий натяк на відеогру GTA VI. Цікаво, що цього разу шанувальники знайшли дату анонсу на простому рекламному постері для GTA Online.

Джерело: Rockstar Games

Геймери вже декілька років хочуть почути хоч якусь інформацію про відеогру GTA VI. Але студія Rockstar Games поки навіть не анонсувала розробку цього проєкту. Здається, що шанувальники намагаються знайти натяки на нову частину у всіх новинах про GTA. Цього разу геймери відшукали на рекламному постері дату анонсу відеогри GTA VI.

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В останньому оновленні для відеогри GTA Online з'явився автомобіль із назвою VETIR. Здавалося, що тут може бути такого, звичайне оновлення, у якому додали черговий транспортний засіб у гру. Але фанатів зацікавила світлина, на якій зображена ця вантажівка, а також є цікавий напис. Річ у тім, що назва VETIR написана дуже незвичним шрифтом. Саме у цьому записі геймери й відшукали можливу дату анонсу відеогри GTA VI.

Цей напис можна розбити на дві такі частини:

"VE" – тут все просто, бо можна легко побачити римську цифру VI , а також двокрапку

, а також двокрапку "TIR" – тут вже складніше, бо треба віртуально "відрізати" більше частин від цих букв. Але якщо уважно пригледітися до зображення, то можна побачити такі цифри 7. 11

Складаємо все й отримуємо наступний запис – "VI:7. 11". Щоправда, геймери поки не розібралися у системі запису дат, тому анонс гри може відбутися: 11 липня чи 7 листопада. Цілком очевидно, що такий варіант запису компанія Rockstar Games залишила не просто так, але поки незрозуміло, з якою метою ("тролінг" чи справді натяк).

Варто відзначити, що такі натяки ця студія залишає вже не вперше. У тизері останнього доповнення до GTA Online геймери вже знаходили загадкові координати. Вони вказували на дорогу, контури якої схожі на схематичне написання римської цифри VI.

Вантажівка та напис незвичним шрифтом / скріншот