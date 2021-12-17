Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse та введення NFT в довгоочікуваний проєкт викликали справжню бурю негативних емоцій у відданих фанатів франшизи, аж до закликів бойкотувати гру та вимог видалити її зі Steam.

Детальніше про реакцію мережі Вимагають видалити гру зі Steam: автори S.T.A.L.K.E.R. 2 опинилися в центрі гучного скандалу

Офіційна відмова від NFT

Українські розробники GSC Game World не встояли під таким шквалом критики та всього через добу після скандального анонсу вирішили повністю відмовитися від цього задуму, про що оголосили в усіх офіційних соцмережах гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

Любі сталкери, ми вас чуємо. Ми вирішили скасувати все пов'язане з NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Інтереси фанатів та гравців – найголовніше для нашої команди. Ми працюємо над грою, яка має принести вам задоволення – чого б це нам не вартувало. Що важливо для вас – важливо і для нас, – йдеться у зверненні студії.

Цікаво, що пост про відмову від NFT у твітері всього за годину публікації побив рекорд активності на сторінці гри, зібравши понад 25 тисяч вподобань, а на момент написання матеріалу цей показник становить вже понад 84 тисячі "лайків".

Видалене звернення

Здавалося б все круто, розробники, а це рідко буває, таки почули геймерів та зробили як ті просять.

Проте невеличкою ложкою дьогтю для деяких шанувальників залишилося те, що б​уквально за 20 хвилин до посту про відмову на сторінках соцмереж гри з'явилося звернення зовсім іншого характеру у якому автори виправдовують необхідність NFT фінансовою стороною питання.

Видалена заява / зображення з Twitter

Через те, що пост доволі швидко видалили, користувачі встигли зберегти лише його англійську версію, тому переклад для вас нижче.

"Любі сталкери, ми хочемо дати розгорнуте пояснення вчорашньому анонсу NFT-бонусів для S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC Game World це незалежна студія розробників відеоігор. У нас немає видавця, але є чудові партнери, неймовірна команда та мрія про гру, яку ви щиро полюбите. Так, як і будь-яким іншим розробникам, нам потрібні два основні ресурси: час та гроші.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl це направду найбільша та найкомплексніша гра, яку ми коли-небудь створювали. Всі кошти які ми заробимо протягом процесу розробки (включно з потенційними прибутками від NFT) будуть витрачені виключно на покращення довгоочікуваної гри.

Чому ми обрали NFT? Це нова технологія і ми хотіли б "реалізувати NFT правильно": дати певним фанатам можливість "потрапити" в гру, не порушуючи досвід інших гравців. Ось чому токени повністю опціональні та ніяк не впливають на геймплей чи сюжет (ніякої зброї, квестів, локацій чи подібного) і можуть бути активовані тільки перед релізом гри.

Вчора ми анонсували перші токени – обличчя кількох NPC. Вони навіть не входять до сюжету. Але дехто з вас подумав, що після цього ми підемо ще далі. Тому ми хочемо чітко окреслити наші плани на майбутні NFT. Ми плануємо намалювати нікнейми власників (NFT) на внутрішньоігрових об'єктах на кшталт столів/стін/тощо (будь ласка, пам'ятайте, що ми говоримо про величезний відкритий світ), рукавицях/татуюваннях/скінах/нашивках для мультиплеєру (що вийде як безплатне оновлення після релізу сюжетної кампанії) та колекційних карток (лише на платформі DMarket, без інтеграції в S.T.A.L.K.E.R. 2).

DMarket було обрано єдиною блокчейн-платформою для партнерства з грою. Вони люблять ігри, та з нетерпінням хочуть попрацювати з нами над цим видом м'якої реалізації NFT. DMarket працює на приватних блокчейн-системах зі зв'язками з іншими мережами (такими як Polygon та Solana) з пріоритетом забезпечити якнайменше споживання енергії та мінімізувати викиди CO-2 та інші негативні впливи на довкілля.

В цій заяві, ми чесні з вами настільки наскільки можемо бути чесними. Ми не просимо про підтримку, але надіємося, що ви зможете почути нас та зрозуміти причини подібного рішення.

Текст вийшов трохи завеликим: дякуємо вам, що прочитали його до кінця. Будь ласка, прийміть наші вибачення за вчорашнє непорозуміння та почуття, які воно вам принесло. Ми знаємо, що ви бажаєте нашій грі тільки кращого і ми це цінуємо.

З любов'ю, команда GSC Game World."

Коментар розробників

У зв'язку з цим, один із працівників GSC Game World, під ніком HappyCulkin вирішив трохи заспокоїти спільноту, відповівши на запитання на офіційному сервері S.T.A.L.K.E.R. 2 у Discord. За його словами розробники хотіли "просто випробувати щось нове і не вкладали в це жодного негативу. Але зрозуміли, що фанам ця ініціатива не подобається.".

Також він підтвердив, що продаж NFT планувався як додаткове джерело фінансування проєкту, яке б дозволило "зробити деякі речі в грі краще", проте це аж ніяк не означає, що проєкту не вистачає грошей.

Завжди є речі, які можна покращити — зробити ще те, що ти хотів би зробити, спробувати щось, щось додати. Але це не означає, що для гри не вистачає фінансування. Все добре! Ми обов'язково зробимо все можливе, щоб гра сподобалася всьому нашому ігровому ком'юніті, – заявив HappyCulkin.

І поки мережа не вщухає від суперечок про те чи справді GSC Game World прислухалися фанатів чи просто злякалися реакції інвесторів, а може й узагалі зробили такий собі своєрідний піар-хід – ми сподіваємося лише на те, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться в намічений час та не залишить розчарованим жодного фаната серії.

Нагадаємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl планується 28 квітня 2022 року на ПК та Xbox Series X|S.