Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse и ввод NFT в долгожданный проект вызвали настоящую бурю негативных эмоций у преданных фанатов франшизы, вплоть до призывов бойкотировать игру и требования удалить ее из Steam.

Подробнее о реакции сети Требуют удалить игру со Steam: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались в центре громкого скандала

Официальный отказ от NFT

Украинские разработчики GSC Game World не устояли под таким шквалом критики и спустя всего сутки после скандального анонса решили полностью отказаться от этого замысла, о чем объявили во всех официальных соцсетях игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дорогие сталкеры, мы вас слышим. Мы решили отменить все связанное с NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Интересы фанатов и игроков – самое главное для нашей команды. Мы работаем над игрой, которая должна доставить вам удовольствие – чего бы это нам не стоило. Что важно для вас – важно и для нас, – говорится в обращении студии.

Интересно, что пост об отказе от NFT в твиттере всего за час публикации побил рекорд активности на странице игры, собрав более 25 тысяч предпочтений, а к моменту написания материала этот показатель составляет уже более 84 тысяч "лайков".

Удаленное обращение

Казалось бы все круто, разработчики, а это редко бывает, услышали геймеров и сделали как те просят.

Однако небольшой ложкой дегтя для некоторых поклонников осталось то, что буквально за 20 минут до поста об отказе на страницах соцсетей игры явилось обращение совершенно иного характера, в котором авторы оправдывают необходимость NFT финансовой стороной вопроса.

Удаленное заявление / изображение из Twitter

Поскольку пост довольно быстро удалили, пользователи успели сохранить только его английскую версию, поэтому перевод для вас ниже.

"Дорогие сталкеры, мы хотим дать развернутое объяснение вчерашнему анонсу NFT-бонусов для S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC Game World – это независимая студия разработчиков видеоигр. У нас нет издателя, но есть отличные партнеры, невероятная команда и мечта об игре, которую вы искренне полюбите. Так же, как и любым другим разработчикам, нам нужны два основных ресурса: время и деньги.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl это действительно самая большая и самая комплексная игра, которую мы когда-либо создавали. Все средства, которые мы заработаем в течение процесса разработки (включая потенциальные прибыли от NFT) будут потрачены исключительно на улучшение долгожданной игры.

Почему мы выбрали NFT? Это новая технология, и мы хотели бы "реализовать NFT правильно": дать определенным фанатам возможность "попасть" в игру, не нарушая опыт других игроков. Поэтому токены полностью опциональны и никак не влияют на геймплей или сюжет (никакого оружия, квестов, локаций или подобного) и могут быть активированы только перед релизом игры.

Вчера мы анонсировали первые токены – лица нескольких NPC. Они даже не входят в сюжет. Но некоторые из вас подумали, что после этого мы пойдем еще дальше. Поэтому мы хотим четко наметить наши планы на будущие NFT. Мы планируем нарисовать никнеймы владельцев (NFT) на внутриигровых объектах вроде столов/стен/и т.д. (пожалуйста, помните, что мы говорим об огромном открытом мире), перчатках/татуировках/скинах/нашивках для мультиплеера (что выйдет как бесплатное обновление после релиза сюжетной кампании) и коллекционных карт (только на платформе DMarket, без интеграции в STALKER 2).

DMarket была выбрана единственной блокчейн-платформой для партнерства с игрой. Им нравятся игры, и они с нетерпением хотят поработать с нами над этим видом мягкой реализации NFT. DMarket работает на частных блокчейн-системах со связями с другими сетями (такими как Polygon и Solana) с приоритетом обеспечить наименьшее потребление энергии и минимизировать выбросы CO-2 и другие негативные воздействия на окружающую среду.

В этом заявлении мы честны с вами настолько насколько можем быть честными. Мы не просим о поддержке, но надеемся, что вы сможете услышать и понять причины подобного решения.

Текст получился немного великоватым: спасибо вам, что прочитали его до конца. Пожалуйста, примите наши извинения за вчерашнее недоразумение и чувства, которое оно вам принесло. Мы знаем, что вы желаете нашей игре только лучшего, и мы это ценим.

С любовью, команда GSC Game World."

Комментарий разработчиков

В связи с этим, один из работников GSC Game World, под ником HappyCulkin решил немного успокоить сообщество, ответив на вопросы на официальном сервере S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord. По его словам, разработчики хотели "просто испытать что-то новое и не вкладывали в это никакого негатива. Но поняли, что фанам эта инициатива не нравится".

Также он подтвердил, что продажа NFT планировалась как дополнительный источник финансирования проекта, который позволил бы "сделать некоторые вещи в игре лучше", однако это отнюдь не означает, что проекту не хватает денег.

Всегда есть вещи, которые можно улучшить — сделать еще что-то, что ты хотел бы сделать, попробовать, добавить. Но это не значит, что игре не хватает финансирования. Все хорошо! Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы игра понравилась всему нашему игровому коммьюнити, – заявил HappyCulkin.

И пока сеть не утихает от споров о том, действительно ли GSC Game World прислушались к фанатам или просто испугались реакции инвесторов, а может и вообще сделали своеобразный пиар-ход – мы надеемся лишь на то, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в намеченное время и не оставит разочарованным ни одного фаната серии.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl планируется 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S.