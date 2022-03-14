Прислухалися до українців: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті змінили підзаголовок гри

Розробники GSC Game World нарешті підкорегували підзаголовок відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2. Тепер англомовна назва міста Чорнобиль звучить на український лад.

Напевно, вже всі шанувальники S.T.A.L.K.E.R. 2 знають, що реліз цієї відеогри навряд чи відбудеться вчасно. А все тому, що її розробником є українська студія GSC Game World, яка не може зараз працювати через російську військову агресію.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 відкладається

Відповідною заявою її представники поділилися ще в перші дні війни. Тоді вони відзначили, що розробка відеогри відійшла на другий план, бо їм потрібно було думати про евакуацію працівників та їхніх сімей.

Додамо, що розробники GSC Game World також опублікували відео, в якому показали жахи війни, які принесли на українську землю війська російського фюрера. А наприкінці свого запису вони відзначили, що повернуться до роботи вже після нашої перемоги.

Дивіться відео, яким поділилися на початку війни розробники S.T.A.L.K.E.R. 2

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 змінили підзаголовок гри

А сьогодні стало відомо, що представники GSC Game World вирішили змінити підзаголовок відеогри з "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl". Напевно, всі геймери повинні пам'ятати, що старий варіант його написання дуже не сподобався деяким українським фанатам. Річ у тім, що розробники переклали назву міста на російський лад: "Чернобыль" – "Chernobyl", а не "Чорнобиль" – Chornobyl".

Щоправда, тоді розробники GSC Game World не прислухалися до українських геймерів, а мотивували вони такий варіант транслітерації тим, що рішення прийняла компанія Microsoft. Мовляв, для більшості іноземних геймерів цей варіант звичний.

Наостанок відзначимо, що студія GSC Game World поки офіційно не коментували такі зміни. Також додамо, що сталося це раптово та поки не у всіх крамницях. Навіть у Steam розробники ще не встигли оновити всі розділи, де зустрічається назва відеогри.

Сторінка відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / Фото з крамниці Steam