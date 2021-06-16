Пристрасті навколо Starfield: 48 сторінок розбору трейлера від фаната та частинка лору гри

Фанати з нетерпінням очікують деталей про Starfield від Bethesda. Один з них, схоже, аж занадто зацікавився грою, адже розписав двохвилинний трейлер на цілих 48 сторінок, навіть перерахувавши кнопки із панелі приладів корабля.

Хайп навколо амбітної космічної RPG від Bethesda Game Studios не вщухає після нового ролику, продемонстрованого на Е3 2021. Хоча до релізу гри ще досить багато часу, вона вже має величезну армію фанатів, яка ладна на все, аби лишень дізнатися хоч якісь деталі про майбутній проєкт.

Цікаво Повернення на Пандору: Ubisoft анонсували масштабну гру у всесвіті блокбастера Avatar – трейлер

Вочевидь, користувач Reddit під ніком OdahP не лише один з армії фанатів студії, але й має вдосталь вільного часу, адже молодик примудрився написати документ у 48 сторінок з неймовірно детальним описом всього лише двохвилинного трейлера гри. У цьому так званому "щоденнику" згадується майже все, що можна побачити й почути в останньому відео про Starfield, включно з найменшими діями персонажа, деталями оточення та закадровим голосом.

За словами ентузіаста, через кут огляду камери, розгледіти все, що його цікавило було складно навіть з роздільною здатністю 4K, проте він все ж зумів сформувати величезну базу інформації, наприклад записавши написи на поверхні корабля і припустивши, що можуть означати деякі з них.

Одна зі сторінок розбору / скриншот документу

Одразу декілька сторінок присвячені розбору значення кнопок на приладовій панелі та… драбинам. Судячи з результатів своєї праці, геймер розповів, що у трейлері дійсно багато різних натяків на те, як влаштований всесвіт Starfield, однак якихось глобальних висновків по ролику все ж не зробити, тому залишається лише очікувати нової "дози інформації" від Bethesda.

Проте не тільки OdahP проявив ентузіазм у справі дослідження матеріалів, що стосуються гри. На тому ж Reddit вже інші геймери відмітили, що на одному з кадрів короткого відеощоденника розробників можна побачити повідомлення, що, схоже, буде частинкою лору гри.

Фрагмент лору в тексті / зображення Reddit

У ньому йдеться про небезпечних космічних піратів, які із "Crimson Fleet поширилися далеко за межі системи Kryx і влаштувалися в системах Sagan, Cheyenne, Lunara і Narion." Повідомлення може вказувати на величезні розміри майбутньої гри, та розкриває декілька фракцій, що в ній існуватимуть, адже крім піратів також згадуються Freestar Collective, MAST та Vanguard. Достеменно не відомо, якою буде роль перелічених організацій, проте це не заважає фанатам будувати найрізноманітніші теорії в очікуванні релізу, що запланований на 11 листопада 2022 року.