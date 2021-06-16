Хайп вокруг амбициозной космической RPG от Bethesda Game Studios не утихает после нового ролика, продемонстрированного на Е3 2021. Хотя до релиза игры еще довольно много времени, она уже имеет огромную армию фанатов, которая готова на все, лишь бы узнать хоть какие-то детали о будущем проекте.

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Очевидно, пользователь Reddit под ником OdahP не только один из армии фанатов студии, но и имеет достаточно свободного времени, ведь молодой человек умудрился написать документ в 48 страниц с невероятно детальным описанием всего лишь двухминутного трейлера игры. В этом так называемом "дневнике" упоминается почти все, что можно увидеть и услышать в последнем видео Starfield, включая наименьшие действия персонажа, детали окружения и закадровый голос.

По словам энтузиаста, из-за угла обзора камеры, разглядеть все, что его интересовало было сложно даже с разрешением 4K, однако он все же сумел сформировать огромную базу информации, например записав надписи на поверхности корабля и предположив, что могут означать некоторые из них.

Одна из страниц разбора / скриншот документа​

Сразу несколько страниц посвящены разбору значения кнопок на приборной панели и... лестницам. Судя по результатам своего труда, геймер рассказал, что в трейлере действительно много разных намеков на то, как устроена вселенная Starfield, однако каких-то глобальных выводов по ролику все же не сделать, поэтому остается только ждать новой "дозы информации" от Bethesda.

Однако не только OdahP проявил энтузиазм в деле исследования материалов, касающихся игры. На том же Reddit уже другие геймеры отметили, что на одном из кадров короткого видео дневника разработчиков можно увидеть сообщение, что, похоже, будет частью лора игры.

Фрагмент лора в тексте / изображение Reddit

В нем говорится об опасных космических пиратах, которые "Crimson Fleet распространились далеко за пределы системы Kryx и обосновались в системах Sagan, Cheyenne, Lunara и Narion." Сообщение может указывать на огромные размеры будущей игры, и раскрывает несколько фракций, существующих в ней, ведь кроме пиратов также упоминаются Freestar Collective, MAST и Vanguard. Точно не известно, какой будет роль перечисленных организаций, однако это не мешает фанатам строить самые разнообразные теории в ожидании релиза, запланированного на 11 ноября 2022 года.