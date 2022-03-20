Компанія Activision Blizzard вже виступала на підтримку України, а також досить жорстко вдарила по російському ігровому ринку. Але на цьому її представники зупинятися не стали, а кілька днів тому додали в одну зі своїх ігор досить цікаву річ.

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Розробники Overwatch підтримали Україну

Варто розпочати з того, що йдеться про популярну відеогру Overwatch. Нещодавно для неї вийшло невелике оновлення, а разом з ним в грі з'явився український прапор, який може екіпірувати будь-хто. У такий спосіб геймери можуть показати, що вони солідарні з українцями та підтримують наш народ в такий непростий час.

Відзначимо, що представники Activision Blizzard у своїх офіційних соцмережах не рекламували подібне оновлення. Також в описі нового патчу немає інформації про те, що вони додали в Overwatch український прапор. Можливо, розробники просто не захотіли афішувати той факт, що в їхній відеогрі весь цей час він був відсутній.

Наостанок відзначимо, що геймерам сподобалося таке оновлення. А деякі навіть відзначили, що шукали наш прапор ще з перших днів війни. Тепер сподіватимемося, що подібна підтримка з'явиться й в інших дуже популярних відеоіграх Activision Blizzard.

Прапор України в грі Overwatch / Фото з твітера Crimzo