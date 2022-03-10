Приємний сюрприз: Ubisoft запускає українську версію своєї фірмової крамниці

Компанія Ubisoft вирішила потішити приємною звісткою всіх українських геймерів. Річ у тім, що її керівництво збирається запустити українську версію крамниці Ubisoft Store.

Кілька днів тому відома компанія Ubisoft вирішила ввести й свої санкції проти Росії. Її представники офіційно оголосили, що зупиняють продаж своїх ігор на теренах країни-агресора.

Детальніше Асасинів у Росії більше не буде: Ubisoft припиняє продаж ігор на території країни агресора

Приємний сюрприз

Тоді у своєму повідомленні вони вказали, що трагічні події в Україні глибоко вразили та оповили сумом серця співробітників Ubisoft. Останні засудили російську агресію та перерахували неназвану суму в фонди, які допомагають українцям, що постраждали від навали російських орків.

Щоправда, на цьому всьому вони зупинятися не захотіли. Річ у тім, що вчора стало відомо, що Ubisoft запускає офіційний регіональний онлайн-магазин для користувачів з України. Згідно з їхньою інформацією, функціонувати український Ubisoft Store почне вже найближчим днями.

Зрозуміло, що всім нам зараз не до відеоігор, але сюрприз однаково дуже приємний. Також відзначимо, що в українській версії цієї крамниці розрахунок буде проводитися в наших гривнях. А стандартною мовою у всіх відеоіграх буде англійська, а не російська.

Який зараз вигляд має сторінка Ubisoft Store / Скриншот

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