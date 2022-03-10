Несколько дней назад известная компания Ubisoft решила ввести свои санкции против России. Ее представители официально объявили, что останавливают продажу своих игр на территории страны-агрессора.

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Приятный сюрприз

Тогда в своем сообщении они указали, что трагические события в Украине глубоко поразили и окутали печалью сердца сотрудников Ubisoft. Последние осудили российскую агрессию и перечислили неназванную сумму в фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от нашествия российских орков.

Правда, на всем этом они останавливаться не захотели. Дело в том, что вчера стало известно, что Ubisoft запускает официальный региональный онлайн-магазин для пользователей из Украины. Согласно их информации, функционировать украинский Ubisoft Store начнет уже в ближайшие дни.

Понятно, что всем нам сейчас не до видеоигр, но сюрприз все равно очень приятный. Также отметим, что в украинской версии этого магазина расчет будет производиться в наших гривнах. А стандартным языком во всех видеоиграх будет английский, а не русский.

Как сейчас выглядит страница Ubisoft Store / Скриншот

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