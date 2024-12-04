GSC пояснила проблеми з A-Life 2․0 у STALKER 2: Серце Чорнобиля

З моменту виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля зіткнулася з численними проблемами, але одним з найпомітніших розчарувань для фанатів стала недосконала реалізація системи A-Life 2.0. Нещодавно GSC Game World відповіла на занепокоєння та пояснила причини поточного стану системи.

Штучний інтелект A-Life 2.0 мав стати чи не найбільшим "дивом" Зони перетворивши її на справді живе місце, однак його довилося сильно "порізати", повідомляє 24 Канал. Чому так сталося, GSC Game World розповіли ігровому виданню IGN.

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Що таке A-Life 2.0?

Система A-Life в серії S.T.A.L.K.E.R. керує динамічною діяльністю NPC та дикої природи в ігровому світі. Простіше кажучи – навіть коли гравець не присутній при подіях особисто, вони розвиваються і мають наслідки з якими потім гравець може зіткнутися.

A-Life 2.0 рекламували як вдосконалену ітерацію цієї системи для Серце Чорнобиля. Однак після запуску гравці помітили значні проблеми – на практиці A-Life 2.0 виявилася майже нефункціональною.

Пояснення розробників

За словами менеджера з розробки Євгена Григоровича та провідного продюсера Марії Григорович, A-Life 2.0 дійсно присутня в грі, але похована під технічними проблемами. Команда зіткнулася зі значними труднощами при оптимізації системи для платформ PC та Xbox, що призвело до скорочення операційної сфери, тобто зони в якій вона функціонує.

Хоча нещодавно вийшов мод, який відновив повний радіус функціональності A-Life 2.0, він серйозно вплинув на продуктивність гри.

Наразі розробники активно працюють над виправленням помилок і вдосконаленням ШІ, а також прагнуть підвищити загальну продуктивність системи та розширити радіус її дії.

Чому згадку про A-Life 2.0 прибрали зі Steam

Перед релізом гри зі сторінки S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam несподівано зникли згадки про A-Life 2.0. Євген Григорович пояснив, що це стало наслідком несанкціонованих дій одного з членів команди маркетингу. Він вважав, що термін "A-Life 2.0" може заплутати нових гравців, і відредагував опис без попереднього узгодження.

GSC пообіцяла відновити згадку про A-Life 2.0 в описі гри, як тільки система буде повністю оптимізована і запущена. Однак жодних термінів для цього виправлення не було надано.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада для ПК та Xbox серії X|S. До всього гра доступна безкоштовно у підписці Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Попри проблеми, гра досягла комерційного успіху, продавши понад 1 мільйон копій протягом перших двох днів після релізу.

Варто наголосити, що GSC Game World продовжує працювати над покращенням гри та відновленням довіри гравців до її обіцяного функціоналу. Наразі вже доступний патч 1.0.3 і це третій набір виправлень для гри після релізу.