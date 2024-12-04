Искусственный интеллект A-Life 2.0 должен был стать едва ли не самым большим "чудом" Зоны превратив ее в действительно живое место, однако его пришлось сильно "порезать", сообщает 24 Канал. Почему так произошло, GSC Game World рассказали игровому изданию IGN.

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Что такое A-Life 2.0?

Система A-Life в серии S.T.A.L.K.E.R. управляет динамической деятельностью NPC и дикой природы в игровом мире. Проще говоря – даже когда игрок не присутствует при событиях лично, они развиваются и имеют последствия с которыми потом игрок может столкнуться.

A-Life 2.0 рекламировали как усовершенствованную итерацию этой системы для Сердце Чернобыля. Однако после запуска игроки заметили значительные проблемы – на практике A-Life 2.0 оказалась почти нефункциональной.

Объяснение разработчиков

По словам менеджера по разработке Евгения Григоровича и ведущего продюсера Марии Григорович, A-Life 2.0 действительно присутствует в игре, но похоронена под техническими проблемами. Команда столкнулась со значительными трудностями при оптимизации системы для платформ PC и Xbox, что привело к сокращению операционной сферы, то есть зоны в которой она функционирует.

Хотя недавно вышел мод, который восстановил полный радиус функциональности A-Life 2.0, он серьезно повлиял на производительность игры.

Сейчас разработчики активно работают над исправлением ошибок и совершенствованием ИИ, а также стремятся повысить общую производительность системы и расширить радиус ее действия.

Почему упоминание об A-Life 2.0 убрали из Steam

Перед релизом игры со страницы S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam неожиданно исчезли упоминания об A-Life 2.0. Евгений Григорьевич объяснил, что это стало следствием несанкционированных действий одного из членов команды маркетинга. Он посчитал, что термин "A-Life 2.0" может запутать новых игроков, и отредактировал описание без предварительного согласования.

GSC пообещала восстановить упоминание об A-Life 2.0 в описании игры, как только система будет полностью оптимизирована и запущена. Однако никаких сроков для этого исправления не было предоставлено.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышла 20 ноября для ПК и Xbox серии X|S. Ко всему игра доступна бесплатно в подписке Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Несмотря на проблемы, игра достигла коммерческого успеха, продав более 1 миллиона копий в течение первых двух дней после релиза.

Стоит отметить, что GSC Game World продолжает работать над улучшением игры и восстановлением доверия игроков к ее обещанному функционалу. Сейчас уже доступен патч 1.0.3 и это третий набор исправлений для игры после релиза.