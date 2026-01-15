Продажі перших частин "Відьмака" вперше розсекретили: скільки копій купили гравці

Студія CD Projekt Red вперше поділилася конкретними даними про продажі оригінальної гри The Witcher та її сиквелу Assassins of Kings. Раніше розробники озвучували лише загальні цифри для дилогії, але тепер співкерівник компанії Міхал Новаковські розкрив успіхи кожного проєкту окремо.

Загальний тираж усієї серії про Відьмака вже перевищив позначку у 85 мільйонів копій, розповів Новаковські на своїй сторінці в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Дивіться також The Witcher 3 отримає третє велике доповнення: нові деталі від польських медіа

Яких успіхів досягли класичні ігри про Відьмака за роки після релізу?

Перша частина The Witcher, що вийшла у 2007 році, за 18 років свого існування подолала поріг у 10 мільйонів проданих одиниць.

Для порівняння, за перший рік після виходу гру придбали лише 1 мільйон разів. Друга частина саги, Assassins of Kings, демонструвала стабільний попит і за 14 років розійшлася тиражем у 15 мільйонів копій, що в середньому становить один мільйон щороку.

Останнього разу індивідуальні показники цієї гри озвучували ще у 2014 році – тоді вони складали 8 мільйонів.

Довгий час розробники тримали детальні досягнення перших ігор у таємниці, звітуючи лише про спільний результат дилогії, який наприкінці 2022 року складав 20 мільйонів примірників. Проте беззаперечним лідером франшизи залишається The Witcher 3: Wild Hunt, яка до свого десятиріччя досягла вражаючої позначки у 60 мільйонів продажів.

У 2023 році франшиза стала однією з найуспішніших ігрових серій в історії, як повідомляло Gizchina.

Загалом вся серія фентезійних RPG від польських розробників налічує вже понад 85 мільйонів реалізованих копій.

Зараз CD Projekt Red фокусується на майбутньому. Понад половина штату студії, а саме 447 фахівців із загальної кількості 851 працівника, активно працюють над створенням наступної глави саги – The Witcher 4. Вихід нової гри очікується не раніше 2027 року.