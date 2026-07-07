Копійчаний інді-хіт обійшов блокбастери: які ігри стали лідерами продажів у 2026 році

Alinea Analytic оприлюднила список бестселерів індустрії відеоігор за першу половину 2026 року. Лідером, обігнавши високобюджетні блокбастери, виявилася хітова інді-забавка для компанії.

Перша половина 2026 року принесла ігровій індустрії чимало сюрпризів. Поки великі видавці готуються до глобальних змін у дистрибуції, невеликий проєкт зміг потіснити визнаних гігантів ринку, повідомляє The Alinea Insight.

Цікаво Загроза для фаворита: стратегія Rockstar може позбавити GTA 6 титулу Гра року

Хто захопив лідерство на ігровому ринку?

Головною сенсацією першого півріччя стала гра Meccha Chameleon, яка очолила загальний рейтинг продажів, попри те, що вона доступна лише на платформі Steam.

Цей проєкт, що належить до нової категорії "friendslop" (соціальних ігор для компаній), за місяць після релізу досяг позначки у понад 15 мільйонів проданих копій, інформує Insider Gaming.

Трейлер гри: дивіться відео

Сумарно це більше, ніж продажі будь-якої іншої гри на Steam, Xbox та PlayStation разом узятих за цей період, хоча у своєму дослідженні Alinea використали старіші дані, де в гри було лише 12,6 мільйонів проданих копій.

Цікаво, що величезна кількість копій не конвертувалася у пропорційно високий дохід. Через стартову ціну всього у 5 доларів, яку пізніше підняли до 6 доларів, гра заробила близько 60 мільйонів доларів.

Серед традиційних блокбастерів лідером залишається EA FC 26.

Спортивний симулятор розійшовся накладом у понад 9,1 мільйона копій на всіх платформах. Особливо сильні позиції футсим має на консолях PlayStation.

На другому місці впевнено розмістилася Resident Evil Requiem із показником 7,6 мільйона копій.

Найпродаваніші відеоігри першої половини 2026 року / Фото Alinea Analytics

Почесної згалдки заслуговує ще один інді-хіт – Slay the Spire 2. Перебуваючи у ранньому доступі, всього лише на одній платформі, ця гра розійшлася накладом у 7 мільйонів копій та згенерувала 140 мільйонів доларів доходу своїм розробникам.