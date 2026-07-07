Первая половина 2026 года принесла игровой индустрии немало сюрпризов. Пока крупные издатели готовятся к глобальным изменениям в сфере дистрибуции, небольшой проект сумел потеснить признанных гигантов рынка, сообщает The Alinea Insight.

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Кто захватил лидерство на игровом рынке?

Главной сенсацией первого полугодия стала игра Meccha Chameleon, которая возглавила общий рейтинг продаж, несмотря на то, что она доступна только на платформе Steam.

Этот проект, относящийся к новой категории "friendslop" (социальных игр для компаний), через месяц после релиза достиг отметки в более чем 15 миллионов проданных копий, сообщает Insider Gaming.

Трейлер игры: смотрите видео

В сумме это больше, чем продажи любой другой игры на Steam, Xbox и PlayStation вместе взятых за этот период, хотя в своем исследовании Alinea использовали более старые данные, согласно которым у игры было всего 12,6 миллиона проданных копий.

Интересно, что огромное количество копий не привело к пропорционально высокой выручке. Благодаря стартовой цене всего в 5 долларов, которую позже подняли до 6 долларов, игра принесла около 60 миллионов долларов.

Среди традиционных блокбастеров лидером остается EA FC 26.

Спортивный симулятор разошелся тиражом более 9,1 миллиона копий на всех платформах. Особенно сильные позиции у футбольного симулятора на консолях PlayStation.

На втором месте уверенно расположилась Resident Evil Requiem с показателем 7,6 миллиона копий.

Самые продаваемые видеоигры первой половины 2026 года / Фото Alinea Analytics

Почетного упоминания заслуживает еще один инди-хит – Slay the Spire 2. Находясь в раннем доступе и всего лишь на одной платформе, эта игра разошлась тиражом в 7 миллионов копий и принесла своим разработчикам 140 миллионов долларов дохода.