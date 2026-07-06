Выход Grand Theft Auto 6, безусловно, является самым ожидаемым событием десятилетия в игровой индустрии, однако даже это не гарантирует игре попадания в список номинантов The Game Awards 2026. Причиной тому является не качество игры, а бюрократические нюансы и тотальная закрытость разработчиков, сообщает 24 Канал.

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Почему время играет против Rockstar?

После многочисленных переносов выход GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, что создает серьезную проблему для участия проекта в главной ежегодной церемонии награждения видеоигр.

Как отмечает издание Polygon, эта дата фактически совпадает с дедлайном подачи заявок на The Game Awards 2026. История премии показывает, что этап номинаций обычно завершается в первой половине ноября, как раз перед официальным релизом проекта Rockstar.

Второй трейлер игры: смотрите видео

Ситуация осложняется из-за специфической системы голосования. Основную роль в определении победителей играет международное жюри, в состав которого входят представители ведущих мировых СМИ. Хотя зрители также голосуют, их влияние на итоговый результат значительно меньше.

Для того чтобы игра получила номинацию, журналисты должны не просто услышать о ней, а лично протестировать продукт. Однако Rockstar Games, похоже, готовит стратегию, которая максимально ограничит доступ к игре перед ее выходом.

Согласно сообщениям инсайдеров, студия откажется от привычной рассылки цифровых кодов для обзоров. Вместо этого компания планирует вернуться к формату закрытых пресс-мероприятий, которые были популярны в конце 2000-х годов.

Это означает, что журналистам придется ехать в офис разработчиков или в арендованный отель, чтобы поиграть в строго контролируемых условиях под присмотром представителей компании.

Если Rockstar выберет путь пресс-мероприятий, очень немногие критики, если вообще кто-то, успеют поиграть в игру вовремя, чтобы выдвинуть ее на номинацию,

– предполагает автор издания Polygon Оли Уэлш.

И эти опасения не беспочвенны, ведь в истории The Game Awards уже были случаи, когда качественные игры, вышедшие поздней осенью, оставались без номинаций.

В прошлом году подобная судьба постигла проекты Arc Raiders и Dispatch, которые получили лишь по одной награде от жюри именно из-за того, что большинство экспертов просто не успели оценить их до дедлайна.

Поэтому, несмотря на то, что GTA 6 является безусловным фаворитом, журналисты могут оказаться перед дилеммой: номинировать игру вслепую, доверяя лишь бренду, или игнорировать ее из-за отсутствия личного опыта.

Тем более что GTA 6 уже два года подряд побеждает в категории "Самая ожидаемая игра" на этой же церемонии. Полное отсутствие проекта в главной номинации 2026 года будет выглядеть очень странно в глазах миллионов фанатов.

Пропуск номинации Игра года в 2026 году из-за технической формальности может оказаться гораздо более спорным решением, чем доверие жюри к репутации Rockstar,

– считает журналист GameRant Доминик Бошняк.

Будет интересно посмотреть, как разрешится эта бюрократическая "задачка".