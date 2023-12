2023 рік загалом був вдалим для франшизи Sega. Протягом року вийшов ремейк Like a Dragon Ishin, у лютому відбувся випуск Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – побічної історії, зосередженої на Кадзумі Кір'ю, яка пов'язує його з розповіддю Yakuza: Like a Dragon.

У статті, опублікованій Famitsu, кількох японських творців ігор запитали про їхні амбіції на наступний рік. Серед опитаних були й співробітники Sega, зокрема виконавчий продюсер студії Ryu Ga Gotoku Studio.

Масайоші Йокояма висловив не тільки хвилювання щодо майбутнього Infinite Wealth, але й сподівається зробити "велике оголошення" у 2024 році.

Це вже мій четвертий рік як рік Дракона! Я дуже радий, що можу випустити свою нову гру "Ryu ga Gotoku 8" у такий рік. Я з нетерпінням чекаю виходу гри та сподіваюся зробити ще один великий анонс у 2024 році! З нетерпінням чекайте 2024 року від Ryu ga Gotoku Studio!

– розповів Масайоші Йокояма.

Для розуміння контексту, нагадаємо, що в Японії, з якою й походять ігри Like a Dragon, ця франшиза відома під назвою Ryu Ga Gotoku. Таку ж назву має й студія-розробник, якій належить ця серія.