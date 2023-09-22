У наш час спортивні симулятори стають все більш реалістичними, особливо з точки зору того, як вони зображують самих спортсменів.

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Від реалістичних облич до розгалужених мереж скаутингу – розробники докладають багато зусиль для забезпечення якомога кращого досвіду для геймерів.

Наприклад, дані NBA2K настільки точні, що професійний баскетболіст Патрік Беверлі з Філадельфія Севенті Сіксерс зізнався, що використовує гру не лише як спосіб відпочити у свій вільний час.

У розмові з директором із цифрового маркетингу 2K Games Ронні Сінгхом у подкасті The Pat Bev спортсмен зізнався, що використовує ігри студії 2K для вивчення слабкостей суперників.

Виявилося, що Беверлі не раз давав товаришам по команді вказівки як щільно потрібно опікати того чи іншого нападника суперників за межами 2 очкової зони, спираючись на їхню здатність кидати триочкові в NBA2k.

Подкаст The Pat Bev: дивитися відео (фрагмент про це з 44:50)

За словами атлета, це реально допомогло йому в кількох матчах.

Хоча база даних гри не є ідеальною, вона достатньо точна, щоб дати чітке уявлення про навички кожного гравця НБА, тож це було досить розумним рішенням від Патріка Беверлі й хто зна, можливо, ним почнуть користуватися й інші зірки баскетболу.