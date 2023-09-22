В настоящее время спортивные симуляторы становятся все более реалистичными, особенно с точки зрения того, как они изображают самих спортсменов.

Читайте также Слышите впервые: альтернативные названия известных видеоигр

От реалистичных лиц к разветвленным сетям скаутинга – разработчики прилагают много усилий для обеспечения как можно лучшего опыта для геймеров.

К примеру, данные NBA2K настолько точны, что профессиональный баскетболист Патрик Беверли из Филадельфия Севенти Сиксерс признался, что использует игру не только как способ отдохнуть в свое свободное время.

В разговоре с директором по цифровому маркетингу 2K Games Ронни Сингхом в подкасте The Pat Bev спортсмен признался, что использует игры студии 2K для изучения слабостей соперников.

Оказалось, что Беверли не раз давал товарищам по команде указания, как плотно нужно опекать того или иного нападающего соперников за пределами 2 очковой зоны, опираясь на их способность бросать трехочковые в NBA2k.

Подкаст The Pat Bev: смотреть видео (фрагмент об этом с 44:50)

По словам атлета, это реально помогло ему в нескольких матчах.

Хотя база данных игры не идеальна, она достаточно точная, чтобы дать четкое представление о навыках каждого игрока НБА, поэтому это было достаточно разумным решением от Патрика Беверли и кто знает, возможно, им начнут пользоваться и другие звезды баскетбола.