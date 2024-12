Що це буде

Project K – це колекційна карткова гра, заснована на League of Legends. Вона буде повністю фізична, а не віртуальна. На жаль, спочатку не всі зможуть її купити, адже на першому етапі свого розвитку вона продаватиметься лише в Китаї, повідомляє 24 Канал з посиланням на анонс Riot Games. Однак компанія на цьому точно не зупиниться.

Project K з'явилась у перших згадках ще на початку цього року під назвою "Rune Battlegrounds", однак тепер гра була анонсована офіційно під новим псевдонімом. Багато хто вважає, що це нове найменування є лише кодовим замінником, а у фіналі гра вийде з іншою назвою. Так, наприклад, такі ігри, як VALORANT і 2XKO раніше мали схожі кодові назви – Project A та Project L.

У відео Riot Games прямо заявила, що майбутня фізична версія гри буде відокремлена від іншої карткової забавки під назвою Legends of Runeterra, яка вийшла в цифровому вигляді. Однак у грі будуть використані ілюстрації та персонажі, вже знайомі гравцям з комп'ютерної гри, включаючи League of Legends та Legends or Runeterra.

Кажуть, що карткова гра розробляється "невеликою" командою на чолі з ігровим директором Дейвом Гаскіном та виконавчим продюсером Ченграном Чаєм. Як повідомляє Riot Games, гра дозволить змагатись у форматі 1 на 1 або як "соціальний мультиплеєр з групою людей". Таким чином, майбутній проєкт прагне сподобатися як одиночним, так і змагальним картковим гравцям.

Для Project K Riot планує проводити регулярні заходи в місцевих магазинах, а також змагальні турніри по всьому світу.

Ми хочемо мати конкурентну гру, яка б сягала від рівня магазину до турнірів національного рівня. І, можливо, навіть на світовій арені,

– каже ґейм-директор Project K в Riot Games Ченгран Чай.

Як показано у відео, Riot Games буде використовувати поетапний підхід до запуску своєї гри, з початковим релізом у Китаї десь на початку наступного року. Після цього розробник League of Legends планує випустити гру на інших ринках, включаючи Північну Америку та Європу, після початкового запуску.

