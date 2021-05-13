Проста жорстокість чи незвичайний челендж: геймер шокував мережу химерним досягненням у Skyrim

Фанат Skyrim довгих 2 місяці з дня в день йшов до своєї химерної цілі, а після її виконання поділився результатами своєї клопіткої "праці" у мережі. Детальніше про жахне досягнення у матеріалі.

The Elder Scrolls V: Skyrim – назавжди увійшла до пантеону культових відеоігор. Попри те, що проєкт побачив світ майже 10 років тому, навіть зараз її середній онлайн у Steam тримається на відмітці в 5-6 тисяч активних гравців в день. Одним з них останні два місяці був користувач Reddit Jaeinskyrim, який потроху досягав своєї химерної цілі.

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Все скінчено. 2201 чоловік/NPC і понад 2400 різних істот. Всі вони мертві. Я один в Скайрімі, – саме такі слова супроводжують пост гравця на Reddit.

Фанат Skyrim протягом двох місяців старанно винищував усіх живих істот у світі віртуальної гри, щоб похвалитися цим, безумовно, дивним та жахним досягненням. Геймер також додав до посту низку зображень, на яких видно наслідки його дій в різних регіонах Скайріму таких як Вінтерхолд, Морфана, Солітьюд і Замок Волкіхар.

Оригінальний пост на Reddit / скриншот з Reddit

Геймер за допомогою консолі та стороннього "софту" додав всі приховані місця на карту, а потім пішки (не використовуючи "фаст тревел") кочував з місця на місце, "зачищаючи" кожне підземелля, печеру, руїни й усе інше, що траплялося на шляху. Також було використано моди, які роблять можливим вбивство всіх NPC.

Пейзажі опустілого Скайріму / зображення з Reddit

Достеменно невідомо чи Jaeinskyrim дійсно вдалося знищити всіх жителів фентезійної країни, адже деякі персонажі, в тому числі солдати та розбійники, генеруються процедурно і відроджуються через якийсь час після смерті. Але хто ми такі, щоб ставити під сумнів химерний, проте все ж дивовижний "подвиг" Jaeinskyrim?

Ще один химерний скриншот​ / зображення з Reddit

Спільнота Reddit оцінила такий незвичний челендж у 26 тисяч лайків, а окремі коментатори почали пропонувати наполегливому гравцеві інші цікаві ідеї, наприклад, воскресити всіх убитих і подорожувати землями Скайріму з армією мертвих.

Дехто ж в жартівливій формі занепокоївся ментальним станом геймера та поцікавився чи в нього все добре в житті, на що той відповів, що це було просто цікавим ігровим досягненням і в його виконанні йому навіть допомогла дружина (створила персонажа та підібрала броню). Не беремося судити про справжні мотиви таких дій, але точно ясно одне – краще таким "досягненням" залишатися лише у віртуальному світі.