Звільнені розробники GTA 6 розповіли про жахливі умови праці в Rockstar

Один із найочікуваніших релізів десятиліття, Grand Theft Auto VI, опинився в епіцентрі конфлікту ще до свого виходу. Ситуація розгорілася після того, як компанія звільнила кілька десятків працівників, а тепер біля офісу розробників у Шотландії відбулася акція протесту, де вже колишні працівники виступили з серйозними звинуваченнями на адресу керівництва.

Що кажуть колишні працівники про Rockstar?

Конфлікт у Rockstar North, що базується в Единбурзі, спалахнув з новою силою після рішення керівництва скасувати гібридний формат роботи. Ще у квітні 2024 року студія зобов’язала співробітників повернутися до офісів на повний п’ятиденний робочий тиждень. Офіційною причиною назвали необхідність підвищити безпеку та продуктивність на фінальних етапах створення гри. Однак для багатьох працівників ця вимога стала фактично ультиматумом, який вони не змогли виконати через стан здоров’я або сімейні обставини, пише 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Ситуація досягла піку, коли компанія звільнила близько 31 співробітника, переважно тестувальників якості (QA). Представники Незалежної профспілки працівників Великої Британії (IWGB), що організувала протест, стверджують, що справжня причина звільнень – спроба придушити профспілковий рух, як раніше писало видання Bloomberg. За словами активістів, керівництво дізналося про приватні чати в Discord, де колеги обговорювали умови праці, а потім використало це як привід для розірвання контрактів, при цьому звинувативши людей у витоку конфіденційної інформації, щоб пояснити свої дії.

Учасники пікету поділилися шокуючими історіями про кадрову політику студії:

Один із протестувальників розповів про колегу, якого звільнили всього через 9 днів після початку відпустки по догляду за дитиною.

Інші звинувачують компанію у використанні тактики "fire and rehire" (звільни і найми знову): працівникам повідомляли, що їхні посади скорочуються, але пропонували податися на ті самі ролі з гіршими умовами або нижчою зарплатою.

Усе це відбувалося на тлі виснажливих перепрацювань, коли люди були змушені сидіти на роботі по 75 або навіть 100 годин на тиждень протягом місяців, щоб дотриматись усіх термінів, які поставило керівництво.

Особливе обурення протестувальників викликає той факт, що Rockstar Games отримує значні податкові пільги від уряду Великої Британії, призначені для підтримки культурно значущих проєктів. Вони наголошують на разючому контрасті: поки студія готується заробити мільярди доларів на новій частині GTA, люди, які забезпечують її якість, залишаються без соціальних гарантій і стабільності.​

Варто зазначити, що це вже не перші протести в Единбурзі. Як раніше також писало видання Dexerto, 12 листопада на демонстрації виходили не лише звільнені люди, а й "представники сусідніх студій". Які саме компанії вони представляли, не зазначається.