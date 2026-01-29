Геймери зможуть додати ці тайтли до своєї бібліотеки вже з початку місяця та користуватися ними протягом чотирьох тижнів, а повний перелік та детальний опис опубліковано в блозі PlayStation.

Які розваги чекають на гравців у лютому?

Симулятор Undisputed для PS5 пропонує автентичний досвід професійного боксу з понад 70 ліцензованими бійцями та реалістичною графікою.

Трейлер Undisputed – дивіться відео:

Гравці можуть створювати власних атлетів у детальному редакторі, налаштовуючи все від татуювань до екіпірування, та розвивати їх через 50 різних характеристик у режимі кар’єри – від аматорських турнірів до титулу чемпіона.

Для шанувальників виживання підготовлено Subnautica: Below Zero (PS4, PS5), де доведеться досліджувати крижані води планети 4546B.

Трейлер Subnautica: Below Zero – дивіться відео:

Сюжет зосереджений на пошуку зниклої сестри, що вимагає будівництва житлових модулів, збору ресурсів та створення обладнання в умовах суворого арктичного клімату та зустрічей із небезпечними істотами.

На противагу цьому, науково-фантастичний бойовик Ultros (PS4, PS5) поєднує в собі динамічні бої з космічними формами життя та догляд за рослинами у Саркофазі.

Трейлер Ultros – дивіться відео:

Ця гра вирізняється стилем від художника El Huervo та музикою від Ratvader, а ігрова механіка базується на часових петлях, що дозволяють відкривати нові шляхи та навички у дереві вмінь.

Любителі авіації зможуть випробувати Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4, де роль елітного пілота передбачає виконання складних трюків та участь у тактичних повітряних дуелях.

Трейлер Ace Combat 7: Skies Unknown – дивіться відео:

У розпорядженні гравців будуть сучасні та футуристичні винищувачі, оснащені передовим озброєнням для патрулювання найбільш відкритого простору на планеті – неба.

Додатково нагадуємо, що до 2 лютого включно є можливість забрати ігри січня: Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed та Core Keeper.