Sony здивувала гравців: у травневій добірці PS Plus одразу три гучні хіти

Sony офіційно представила травневу добірку ігор для передплатників базового тарифу PlayStation Plus. Цього разу користувачі отримають одразу три помітні релізи, серед яких новий футбольний симулятор EA Sports FC 26, рольовий екшен Wuchang: Fallen Feathers та стильний платформер Nine Sols.

Компанія Sony Interactive Entertainment ввечері 29 квітня офіційно розкрила список безкоштовних ігор для передплатників базового рівня сервісу PlayStation Plus на травень 2026 року. Цього разу добірка викликала особливо теплу реакцію серед гравців.

Які ігри увійшли до травневої добірки?

Головною грою місяця став футбольний симулятор EA Sports FC 26 від Electronic Arts. Це найактуальніша частина серії на сьогодні, яка вийшла у вересні 2025 року. Передплатники зможуть додати гру до бібліотеки як на PlayStation 4, так і на PlayStation 5.

Користувачі Reddit звернули увагу на цікаву закономірність: у травні 2022 року передплатникам роздали FIFA 22, а у травні 2024-го – EA Sports FC 24. Тепер у травневій добірці з'явилася й EA Sports FC 26, що багато хто сприйняв як вже майже традиційний хід Sony.

Другою великою грою стала Wuchang: Fallen Feathers – фентезійний рольовий бойовик від китайської студії Leenzee Games. Гра вийшла минулого літа та доступна виключно для PlayStation 5. Проєкт привернув увагу завдяки похмурій атмосфері, східному фентезійному стилю та динамічній бойовій системі.

Третім проєктом у добірці став Nine Sols – двовимірний екшен-платформер із виразним східним стилем, натхненний Sekiro: Shadows Die Twice. За розробку відповідала тайванська студія Red Candle Games, відома за іграми Detention та Devotion. Гра буде доступна як на PS4, так і на PS5.

Добірка травневих ігор в підписці PlayStation Plus / Фото Sony

Як гравці відреагували на травневу добірку?

У коментарях під анонсом та в обговореннях на Reddit користувачі назвали травневу роздачу однією з найсильніших за останній час. Один із гравців зазначив, що це один із найкращих місяців в історії сервісу, адже всі три проєкти можуть зацікавити дуже широку аудиторію.

Коли ігри стануть доступними?

Отримати ці ігри можна буде з 5 травня до 1 червня. Водночас до 4 травня ще залишається можливість активувати квітневу добірку, до якої входять Lords of the Fallen для PS5, Sword Art Online: Fractured Daydream для PS5, а також збірка Tomb Raider I – III Remastered для PS4 і PS5.