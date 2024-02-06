PlayStation3 була цілою віхою в історії ігрової індустрії, а такі проєкти як Uncharted: Drake's Fortune зробили її лідером консольних перегонів, давши суттєву перевагу над Xbox.

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Звісно, відтоді Uncharted стала величезною франшизою, яка налічує чимало відеоігор та навіть голівудську екранізацію.

Існують також цілі збірники ремастерів Uncharted: Legacy of Thieves Collection та Uncharted: The Nathan Drake Collection.

І хоча в останньому присутня покращена версія оригінальної гри 2007 року випуску, схоже шанувальники скоро можуть побачити щось ще краще.

Трейлер Uncharted: The Nathan Drake Collection – дивитися відео

Чимало авторитетних інсайдерів поділилися чутками про те, що вже зараз ведеться активна робота над розробкою повноцінного, високотехнологічного ремейку Uncharted: Drake's Fortune для консолі PS5.

Окрім передової графіки, там очікується перепрацьований та осучаснений ігровий процес, а дехто навіть обіцяє розширений сюжет.

Наразі не відомо ані коли планується реліз проєкту, ані яка студія займається його розробкою, однак ця новина неабияк заінтригувала шанувальників пригодницької франшизи.