PlayStation3 была целой вехой в истории игровой индустрии, а такие проекты как Uncharted: Drake's Fortune сделали ее лидером консольных гонок, дав существенное преимущество над Xbox.

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Конечно, с тех пор Uncharted стала огромной франшизой, которая насчитывает немало видеоигр и даже голливудскую экранизацию.

Существуют также целые сборники ремастеров Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Uncharted: The Nathan Drake Collection.

И хотя в последнем присутствует улучшенная версия оригинальной игры 2007 года выпуска, похоже поклонники скоро могут увидеть что-то еще лучше.

Трейлер Uncharted: The Nathan Drake Collection – смотреть видео

Немало авторитетных инсайдеров поделились слухами о том, что уже сейчас ведется активная работа над разработкой полноценного, высокотехнологичного ремейка Uncharted: Drake's Fortune для консоли PS5.

Кроме передовой графики, там ожидается переработанный и осовремененный игровой процесс, а некоторые даже обещают расширенный сюжет.

Пока не известно ни когда планируется релиз проекта, ни какая студия занимается его разработкой, однако эта новость изрядно заинтриговала поклонников приключенческой франшизы.