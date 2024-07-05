Гра консолей

Актуальне сьогодні покоління консолей вийшло одночасно – у листопаді 2020 року. Microsoft тоді запропонувала дві моделі: слабшу Xbox Series S і буквально технічного монстра Xbox Series X. Остання показує результат у 12 терафлопс продуктивності графічного процесора, тоді як PS5 видає 10,28 терафлопс.

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Керівництво Xbox хотіло уникнути повторення історії, яка склалася в минулому поколінні, коли Xbox One мала значно меншу потужність порівняно з PlayStation 4, що призвело до невідповідності, коли мова йшла про продуктивність мультиплатформенних ігор. Тож Microsoft доклала чимало зусиль до створення Xbox Series X, щоб гарантувати, що вона може сміливо називати її "найпотужнішою консоллю у світі" в маркетингових цілях.

Але зараз, коли ми наближаємося до четвертого дня народження кожної консолі, чи принесла ця різниця в потужності плоди у відеоіграх, в які ми граємо? Виявляється, деякі ігри йдуть на PS5 краще, ніж на Xbox Series X. Але як таке може бути?

Аналітики Digital Foundry поговорили з розробниками й кажуть, що "поєднання більш ефективного компілятора графічного процесора, API нижчого рівня і вищих тактових частот дозволяє PS5 відповідати або навіть перевершувати результати Xbox Series X у деяких сценаріях".

Одним із прикладів цього є гра Elden Ring від FromSoftware, яка працює швидше на PS5, ніж на Xbox Series X. Аналіз Digital Foundry, проведений для DLC Shadow of the Erdtree, показав дивовижну різницю в частоті кадрів на користь PS5.

Однак Digital Foundry не радить списувати Xbox у сміття. Консоль Microsoft має спільні риси типи підходами, які використовуються в ПК, допомагаючи виробникам ігор: "Існують ситуації, коли екосистема та набір функцій Xbox приносить дивіденди. Наприклад, хоча Elden Ring може працювати швидше на PS5, обмежена реалізація Sony підтримки змінної частоти оновлення означає, що ми воліємо грати в цю гру на Xbox Series X – це просто більш плавний і стабільний досвід", – пояснюють аналітики.