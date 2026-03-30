Геймери масово скуповують PS5 Pro перед стрибком ціни

Перед різким підвищенням ціни на PS5 Pro гравці почали масово купувати консоль. Уже за кілька днів її вартість зросте на 150 доларів, що підштовхує користувачів поспішати з покупкою, поки ціна залишається старою.

Про це повідомляє видання NotebookCheck.

Чому геймери поспішають купити PS5 Pro вже зараз?

Нещодавно компанія Sony офіційно підтвердила зростання цін на PlayStation 5. Вже з 2 квітня 2026 року рекомендована ціна всієї лінійки консолей зросте. Наприклад PlayStation 5 Pro у США коштуватиме 900 євро замість 750.

Таким чином, різниця складе 150 доларів – і це вже друге подорожчання за останній рік, що суттєво впливає на доступність консолі.

Варто зазначити, що подорожчання торкнеться не лише флагманської моделі. Базова PlayStation 5 з дисководом і Digital-версія також подорожчають на 100, а PlayStation Portal додасть у ціні ще 50.

Водночас деякі геймери вже почали в панічному очікуванні зростання цін купувати PS5 Pro. Користувачі на Reddit діляться власними історіями про те, як заява Sony змусила їх купити консоль.

Поки що ситуація на ринку виглядає стабільною: у великих ритейлерів ще є запаси консолей за старою ціною. Однак зростання попиту може швидко змінити картину – дефіцит перед дедлайном цілком реальний.

Чому Sony підняла ціни?

Причини подорожчання – не лише маркетингові. Sony пояснює його зростанням виробничих витрат. Зокрема, дефіцит пам’яті, який виник через високий попит в інших галузях, впливає і на виробництво консолей, і на ринок комплектуючих для ПК.

Водночас аналітики звертають увагу на ще один фактор – очікуваний реліз Grand Theft Auto VI. Гра, яка має стати однією з найгучніших подій у світі відеоігор, може різко підняти попит на консолі незалежно від їхньої ціни. Ймовірно, Sony вирішила скоригувати вартість заздалегідь, щоб стабілізувати прибутковість перед цим стрибком інтересу.

Наразі у покупців залишається коротке "вікно можливостей" – кілька днів, щоб придбати консоль за старою ціною. Але якщо темпи продажів продовжать зростати, навіть цей обмежений запас може швидко зникнути.