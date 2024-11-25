Один з квестів STALKER 2: Серце Чорнобиля базується на відомій п'єсі Подерв'янського

Гравці довгоочікуваної STALKER 2: Серце Чорнобиля знайшли у грі цікавий квест, який є прямим посиланням на відому п'єсу українського митця Леся Подерв'янського.

STALKER 2 став справжнім рупором української культури у світі геймінгу, але те, що одне з завдань гри базується на п'єсі Подерв'янського – все ще дивує, повідомляє 24 Канал.

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Чи впізнали ви Мишу і Гришу?

Користувач X під ніком SerJ_G поділився напрочуд цікавою деталлю про один з другорядних квестів гри. Виявилося, що для нього розробники з GSC Game World черпали натхнення в українській літературі.

Обережно, далі спойлери!

Мова про завдання "Будьмо" в якому два сталкери – Міша та Гриша, випиваючи, ніби поміж іншим просять гравця віднести горілки до трьох "сховків" їхнього друга Панаса.

Це, як підмітив SerJ_G, є прямим посиланням на п'єсу митця Леся Подерв'янського "К**апи".

У процесі виконання завдання стає відомо, що насправді Миша і Гриша мали принести Панасові антирадіаційні препарати, а не горілку.

Той самий Панас / Скриншот з гри, Gamerant

Тоді ж гравцю дається вибір: дати Панасові потрібні препарати, ще більше горілки або ж прикінчити його.