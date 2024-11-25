STALKER 2 стал настоящим рупором украинской культуры в мире гейминга, но то, что одно из заданий игры базируется на пьесе Подервянского – все еще удивляет, сообщает 24 Канал.

Интересно Пачка спичек стала главным мемом из STALKER 2: Сердце Чернобыля

Узнали ли вы Мишу и Гришу?

Пользователь X под ником SerJ_G поделился удивительно интересной деталью об одном из второстепенных квестов игры. Оказалось, что для него разработчики из GSC Game World черпали вдохновение в украинской литературе.

Осторожно, дальше спойлеры!

Речь о задании "Будьмо" в котором два сталкера – Миша и Гриша, выпивая, как бы между прочим просят игрока отнести водки к трем "тайникам" их друга Панаса.

Это, как подметил SerJ_G, является прямой ссылкой на пьесу художника Леся Подервянского "К**апы".

В процессе выполнения задания становится известно, что на самом деле Миша и Гриша должны были принести Панасу антирадиационные препараты, а не водку.

Тот самый Панас / Скриншот из игры, Gamerant

Тогда же игроку дается выбор: дать Панасу нужные препараты, еще больше водки или прикончить его.